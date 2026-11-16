صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مولانا کیخلاف پروپیگنڈا :جے یو آئی کے پختونخوا میں مظاہرے

  • پاکستان
مولانا کیخلاف پروپیگنڈا :جے یو آئی کے پختونخوا میں مظاہرے

مظاہرین نے صوبے میں گورنر راج اور ایمرجنسی کا نفاذ مسترد کر دیا معدنیات کی تلاش کے معاہدوں کی تفصیلات سامنے لائیں:مقررین

پشاور(مانیٹرنگ ڈیسک،آئی این پی )جمعیت علمائے اسلام(ف)نے پارٹی قیادت کیخلاف مبینہ پروپیگنڈے اور تجاوزات کے خلاف کارروائیوں پر پختونخوا کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے کئے گئے ، پشاور میں احتجاجی مظاہرہ کی قیادت جے یو آئی کے ضلعی امیر مفتی مسکین شاہ نے کی جس میں مولانا عطا الحق ، سابق میئر پشاور حاجی زبیر علی، جنرل سیکرٹری مولانا احمد علی اور دیگر نے شرکت کی ،مظاہرین نے پختونخوا میں گورنر راج اور ایمرجنسی کے نفاذ کو مسترد کر دیا۔ پارٹی کے صوبائی امیر سینیٹر مولانا عطاالرحمن نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت کی  جانب سے تجاوزات کے خلاف کارروائیوں میں قانونی دکانوں، تجارتی عمارتوں، گھروں اور مساجد کو نشانہ بنایا گیا ہے ، مولانا فضل الرحمن اور دیگر رہنماؤں کے خلاف جعلی بیانات اور پروپیگنڈے کی مذمت کرتے ہیں ۔ جے یو آئی رہنماؤں نے شرکا سے خطاب میں پختونخوا کے معدنی وسائل کے انتظام اور استعمال پر تحفظات کا اظہار کرتے مطالبہ کیا کہ معدنیات کی تلاش، نکاسی اور نقل و حمل کے حوالے سے غیر ملکی ممالک کے ساتھ کئے معاہدوں کی تفصیلات منظر عام پر لائی جائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

ذیابیطس مریضوں کے دانتوں کی بحالی پر اہم تحقیق

لبنان:100برس سے زائد عرصے سے فلافل بیچنے والا خاندان

خلا میں نمودار ہونے والے پُراسرار سِگنل کا معمہ حل

اے آئی انسانیت کے خاتمے کا سبب بن سکتی ، سائنسدان کا انتباہ

ویپنگ خطرناک دائمی بیماری کا خطرہ بڑھا سکتی :تحقیق

امریکا:گھر کا سودا خریدنے گئی خاتون نے بڑی لاٹری جیت لی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مولانا مودودی کی قبر
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بند کمروں کی سیاست
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
منرلز‘ پٹرولیم قیمتیں اور پاکستانی معیشت
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
سب سے بڑا مگر کھدر پوش افسر
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
وہی ان کی ستیزہ کاری ہے … (2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
سیرت ِنبوی ﷺ آیاتِ قرانی میں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak