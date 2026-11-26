خلائی سٹیشن میں ورزش لازمی
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)چینی خلائی پروگرام کے مطابق خلا باز عام طور پر روزانہ ایک سے دو گھنٹے ورزش کرتے ہیں تاکہ وزن نہ ہونے کی حالت میں پٹھوں اور ہڈیوں کی کمزوری سے بچا جا سکے ۔
خلائی سٹیشن میں ورزش کے لیے ٹریڈمل، روئنگ مشین اور مزاحمتی تربیت کے آلات موجود ہیں۔چینی میڈیا کے مطابق خلا بازوں کی جسمانی کیفیت مسلسل مانیٹر کی جاتی ہے اور زمین پر موجود طبی ماہرین اُن کے مختلف طبی اشاریوں پر نظر رکھتے ہیں، اس کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں۔
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