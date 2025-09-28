قومی ویمنز ٹیم سیمی فائنل تک رسائی کی صلاحیت رکھتی:سعدیہ اقبال
کولمبو (سپورٹس ڈیسک ) پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم کی ٹاپ سپنرز سعدیہ اقبال اور سیدہ عروب شاہ نے ورلڈ کپ کے لیے اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ۔۔۔
قومی ٹیم اس بار نمایاں کارکردگی دکھا کر سیمی فائنل تک رسائی حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ سعدیہ اقبال نے کہا کہ میگا ایونٹ کے لیے قومی ٹیم کی تیاری بہترین ہے ۔ کوالیفائرز، ٹریننگ کیمپ اور حالیہ سیریز نے ورلڈ کپ کی تیاریوں کو مزید مضبوط کیا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ بالرز پر مکمل اعتماد ہے اور وہ ٹورنامنٹ میں بہترین کارکردگی دکھانے کے لیے پرعزم ہیں۔ سعدیہ اقبال نے امید ظاہر کی کہ قومی ویمنز ٹیم اس بار سیمی فائنل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گی۔ دوسری جانب سیدہ عروب شاہ نے کہا کہ ورلڈ کپ کے لیے ٹیم بھرپور تیاری کے ساتھ میدان میں اترے گی۔