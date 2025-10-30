جس کی ٹی ٹونٹی میں جگہ نہیں بنتی وہ کپتان ہے :کامران
شکست کے ذمہ دار چیئرمین بورڈ،سلیکشن کمیٹی ، کپتان اور کوچ سب ہیں
لاہور (سپورٹس ڈیسک)قومی ٹیم کے سابق وکٹ کیپر کامران اکمل نے جنوبی افریقی ٹیم سے پہلے ٹی ٹونٹی میں شکست کا ذمہ دار کپتان اور کوچ سمیت سلیکشن کمیٹی کو قرار دے دیا۔ گزشتہ روز گفتگو کے دوران کامران اکمل نے کہا کہ جس کھلاڑی کی ٹی ٹونٹی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی اسے کپتان بنادیا ہے ۔سابق کرکٹر کے مطابق جس وقت سلمان آغا کو بطور کپتان منتخب کیا گیا تھا سب سے زیادہ شور میں نے مچایا تھا، اس وقت بھی میں نے یہی کہا تھا کہ سلمان آغا کو کپتان بناکر زیادتی کی جارہی ہے جس کھلاڑی کی ٹی ٹونٹی کے 15 رکنی سکواڈ میں جگہ نہیں بنتی اسے کپتان بنایا جارہا ہے ۔
سابق وکٹ کیپر نے کہا کہ اگر اب بھی ٹیم کا کپتان صحیح کھلاڑی کو منتخب کرلیا جائے تو یہ ٹیم ابھی بھی پرفارم کرسکتی ہے جنوبی افریقا سے شکست کے ذمہ دار چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ سمیت سلیکشن کمیٹی چیئرمین ، کپتان اور کوچ سب ہیں۔دوسری جانب سابق کرکٹر یاسر حمید نے کہا کہ ہماری ٹیم کا مائنڈ سیٹ بہت پیچھے رہ گیا ہے ، کپتان بننے کے بعد جو 2 چیزیں ضروری ہیں وہ کپتان کی پرفارمنس اور دوسرا ٹیم کا رزلٹ ہے ، سلمان آغا نہ خود پرفارم کررہے ہیں نہ ان کی ٹیم جیت رہی ہے ۔