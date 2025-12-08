کوئی بڑی تبدیلی نہیں ، ورلڈ کپ میں یہی کمبی نیشن ہو گا: سلمان علی آغا
ہمیں تسلسل کے ساتھ کھیلنا ہوگا، کپتانی اور بیٹنگ کو ساتھ لیکر چلنا سیکھ لیا ،بابرکوبڑابیٹرنہیں ہمیشہ دوست کی حیثیت سے دیکھا :قومی کپتان
لاہور(سپورٹس ڈیسک )قومی ٹی 20 ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا نے کہا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ ورلڈ کپ سے قبل ٹی 20میں کوئی بڑی تبدیلی ہوگی، ورلڈ کپ میں ہمارا یہی کمبی نیشن ہوگا۔پی سی بی کے پوڈکاسٹ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سب کھلاڑیوں کو رولز دے د یئے ہیں اور اسی رولز کے ساتھ آگے بڑھیں گے ، ورلڈکپ سے قبل 6 میچز باقی ہیں، ہمیں تسلسل کے ساتھ کھیلنا ہوگا، ہم 6 میچز میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں کرسکتے ۔ کیونکہ 6 ماہ انہی کے ساتھ کھیلا ہے اور رزلٹ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ 2026 میں ہم ٹی ٹونٹی اور پھر 2027 میں ون ڈے ورلڈ کپ جیتیں، یہ دونوں ورلڈ کپ جیتنا میرا خواب ہے۔
سینئر کھلاڑیوں کو سری لنکا کی پچز کا اندازہ ہے ، نئے کھلاڑیوں کو ورلڈکپ سے قبل سری لنکا سیریز کا فائدہ ہوگا، ورلڈکپ سے قبل یہ سیریز ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی۔ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں پاکستان ٹیم درست ٹریک پر آچکی ہے لیکن اس میں بہتری کی ابھی بھی ضرورت ہے ، جہاں لوگ اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہاں جلد پاکستان ٹیم پہنچ جائے گی ۔ آئندہ تین چار ماہ پاکستان کی کرکٹ بہت ہے ، خود کو فریش رکھنے کیلئے لیگز میں نہیں جارہا، آپ ٹیم کے کپتان ہوں اور دباؤ نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا، مجھے دباؤ کی وجہ سے مسئلہ ہوا، اب کپتانی اور بیٹنگ کو ساتھ لے کر چلنا سیکھ لیا ہے ۔بابر اعظم کو میں نے ہمیشہ دوست کی حیثیت سے دیکھا ہے ، میں نے کبھی انہیں بڑے بیٹر سے نہیں دیکھا، بابر اعظم اور میں ہمیشہ دوست کی حیثیت سے بات کرتے ہیں۔