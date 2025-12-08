صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیشنل گیمز:جیولین سٹار ارشد ندیم آج ایکشن میں دکھائی دینگے

لاہور(سپورٹس ڈیسک )نیشنل گیمز کا میلہ کراچی میں جاری ہے جس میں جیولین سٹار ارشد ندیم آج ایکشن میں دکھائی د ینگے ،ارشد ندیم نے نیشنل گیمز کی افتتاحی تقریب میں مہمان خصوصی بلاول بھٹو کے سامنے نمائشی تھرو کی تھی۔

پروگرام کے مطابق جیولین تھرو ایونٹ آج صبح 11بج کر 45 منٹ پر شروع ہوگا جس میں ارشد ندیم واپڈا کی نمائندگی کریں گے ۔واضح رہے کہ پیرس اولمپکس میں ریکارڈ تھرو کرنے والے ارشد ندیم نے حال ہی میں ریاض میں منعقدہ اسلامک گیمز میں 83.05 میٹر تھرو کرکے سونے کا تمغہ اپنے نام کیا تھا۔ارشد ندیم نے کوئٹہ نیشنل گیمز میں بھی 78.02 میٹر تھرو کرکے گولڈ میڈل جیتا تھا۔

 

