صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئی پی ایل، گواسکر عالمی پلیئرز بارے پالیسی پر برہم

  • کھیلوں کی دنیا
آئی پی ایل، گواسکر عالمی پلیئرز بارے پالیسی پر برہم

گیمز چھوڑنے کی معقول وجہ صرف قومی فرائض کی ادائیگی ہونی چاہیے

ممبئی(سپورٹس ڈیسک)بھارت کے لیجنڈ بلے باز سنیل گواسکر انڈین پریمیئر لیگ کی بین الاقوامی کھلاڑیوں سے متعلق پالیسی پر برس پڑے ۔ ان کا کہنا تھا کہ آئی پی ایل دنیا کا سب سے بڑا ٹی 20 مقابلہ ہے اور جو بھی اس کو عام سمجھتا ہے اس کو آکشن میں شامل ہونے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے ۔ان کا کہنا تھا کہ آئی پی ایل گیمز چھوڑنے کی معقول وجہ صرف قومی فرائض کی ادائیگی ہونی چاہیے ، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ٹورنامنٹ کے وقار میں کمی تصور کی جانی چاہیے ۔سنیل گواسکر نے کالم میں لکھا کہ کچھ کھلاڑی ہیں جنہوں نے خود کو لیگ کے لیے جزوی طور پر دستیاب کیا ہے ۔ اگر کوئی کھلاڑی آئی پی ایل کو عزت نہیں دیتا اور مکمل ٹورنامنٹ کے لیے دستیابی ظاہر نہیں کرتا تو اس کو نیلامی میں بھی نہیں ہونا چاہیے ۔انہوں نے اور مسئلے کی جانب تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ بھارتی کھلاڑی جن کو کیپ نہیں ملی کو آئی پی ایل میں بھاری معاوضے دئیے جاتے ہیں جو غلط ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

آئندہ بھارت کو جواب پہلے سے شدید : فیلڈ مارشل، چیف آف ڈیفنس فورسز آرمی چیف سید عاصم منیر کی وارننگ تینوں مسلح افواج نے گارڈ آف آنر پیش کیا

انڈونیشیا کے صدر کی پاکستان آمد، شراکت داری مضبوط ہوگی : وزیراعظم

پاکستان کی 80 فیصد آبادی پینے کے صاف پانی سے محروم، آئندہ 10 برسوں میں 42 ارب ڈالرز درکار : ایشیائی ترقیاتی بینک

آئی ایم ایف : پاکستان کیلئے 1 ارب 30 کروڑ ڈالر کی قرض قسط منظور

مریم نواز کا تمام تعلیمی اداروں کے باہر ڈیجیٹل نگرانی کیمرے نصب کرنے کا حکم

ٹرانسپورٹ ہڑتال، حکومت سے مذاکرات کامیاب پھرناکام

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قاتلوں کا گروہ اور مقتولین
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
2025ء کا نیویارک اور 1933ء کا کراچی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
اصل نقصان عوام کا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
وفاق کی مالیاتی مضبوطی ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
خان صاحب کی سیاست کیسے زندہ ہے؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ… (1)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak