بھارت کا فاسٹ بولرز کی رہنمائی کیلئے پاکستان سے رابطہ
رابطہ پی سی بی اوورسیز پلیئرز پروگرام کے ذریعے کیا گیا اور درخواست کی گئی کہ انکے فاسٹ بولرز کو رہنمائی چاہیے ،عاقب جاوید کا دعویٰ اوورسیز پاتھ وے پروگرام کے تحت ہم اب تک نیدرلینڈز اور انگلینڈ کے کھلاڑیوں کی میزبانی کر چکے ہیں،ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس
لاہور(سپورٹس ڈیسک)سابق پاکستانی فاسٹ بولر اور پی سی بی کے ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس عاقب جاوید نے انکشاف کیا ہے کہ بھارت کی جانب سے فاسٹ بولرز کی رہنمائی کے لیے پاکستان سے رابطہ کیا گیا۔ عاقب جاوید کے مطابق یہ رابطہ پی سی بی کے اوورسیز پلیئرز پروگرام کے ذریعے کیا گیا۔عاقب جاوید، جو قومی سلیکشن کمیٹی کے رکن بھی ہیں، نے یہ بات پی سی بی کے آفیشل پوڈکاسٹ میں گفتگو کے دوران بتائی، جہاں انہوں نے پاکستان کرکٹ، ہائی پرفارمنس سٹرکچر اور طویل المدتی منصوبہ بندی پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔گفتگو کے دوران عاقب جاوید نے نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر کے کردار پر بھی بات کی اور اسے کھلاڑیوں کی ترقی کے لیے پی سی بی کا انجن روم قرار دیا۔انہوں نے کہا کہ نیشنل کرکٹ اکیڈمی کے لیے ہمارے بڑے منصوبے ہیں، جن میں ایک مکمل فعال بایومیکینکس لیبارٹری کا قیام بھی شامل ہے۔
عاقب جاوید نے پی سی بی کے اوورسیز پاتھ وے پروگرام پر بھی روشنی ڈالی، جس کے تحت دنیا بھر کے کرکٹرز کو کوچنگ اور تربیت کے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔انہوں نے کہا کہ غیر ملکی کھلاڑی اب پاکستان آ کر تربیت حاصل کر سکتے ہیں اور ہم اب تک نیدرلینڈز اور انگلینڈ کے کھلاڑیوں کی میزبانی کر چکے ہیں۔عاقب جاوید نے بتایا کہ یہ پروگرام مستقبل میں دنیا بھر تک پھیلایا جائے گا اور ہمیں ابھی بھارت سے بھی فون کالز آرہی تھیں اور درخواست کی گئی کہ ان کے فاسٹ بولرز کو رہنمائی چاہیے ۔عاقب نے کہا کہ جب تک ہم خود کو چیلنج نہیں کریں گے ، ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ بین الاقوامی سطح پر ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارے کوچز اور ہمارے نظام کتنے مضبوط ہیں۔