بین سٹوکس ایشیز سیریز میں شکست کے بعد جذباتی ہوگئے
لندن (سپورٹس ڈیسک)انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے کپتان بین اسٹوکس اپنے کھلاڑیوں کے دفاع میں سامنے آگئے ، وہ ایشیز سیریز میں شکست کے بعد جذباتی ہوگئے ۔
بین سٹوکس نے موجودہ صورتِ حال میں کھلاڑیوں کی مینٹل ہیلتھ کو بڑی ترجیح قرار دیتے ہوئے کہا کہ جو رپورٹس اور باتیں گردش کر رہی ہیں، ان سب میں میری سب سے بڑی فکر میرے کھلاڑی ہیں۔انہوں نے کہا کہ موجودہ صورتِ حال کو کیسے سنبھالنا ہے یہ میرے لیے اہم ہے ، ٹیم میں موجود ہر فرد اور خاص طور پر کچھ کھلاڑیوں کی فلاح و بہبود اس وقت میری اولین ترجیح ہے ۔انہوں نے کہاکہ مجھے ذاتی تجربہ ہے کہ اس طرح کے معاملات لوگوں کو کیسے متاثر کر سکتے ہیں۔ بطور انگلینڈ کپتان میرا کام اپنے کھلاڑیوں کو ہر ممکن حد تک تحفظ فراہم کرنا ہے ۔بین سٹوکس نے کہا کہ میں ہمیشہ اپنے کھلاڑیوں کا دفاع کروں گا اور اس وقت یہی میری سب سے بڑی ذمے داری ہے ، جب آپ سیریز ہار چکے ہوں تو آپ کی ہر بات، ہر کام کی سکروٹنی ہوتی ہے اور یہ اچھا بھی ہے ۔انہوں نے کہا کہ جب آپ بڑی سیریز میں 3 میچ ہار جائیں تو آپ کے پاس اپنے دفاع میں کہنے کو واقعی کچھ نہیں بچتا۔