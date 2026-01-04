کولکتہ نائٹ رائیڈرز نے مستفیض الرحمان کو ریلیز کر دیا
بنگلہ دیشی بورڈ کا ٹی 20ورلڈ کپ میں سکیورٹی بارے آئی سی سی سے بات کا فیصلہ
کولکتہ (سپورٹس ڈیسک) کولکتہ نائٹ رائیڈرز نے بنگلہ دیش کے فاسٹ بولر مستفیض الرحمان کو اسکواڈ سے ریلیز کرنے کی تصدیق کر دی۔ فرنچائز کے مطابق بی سی سی آئی کی ہدایت کے بعد ریلیز کا عمل مشاورت اور طریقۂ کار کے تحت کیا گیا۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کے سیکریٹری دیوا جیت سائیکیا کے مطابق کولکتہ نائٹ رائیڈرز کو مستفیض الرحمان کو اسکواڈ سے الگ کرنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ واضح رہے کہ مستفیض الرحمان کو آئی پی ایل میں شامل کرنے پر کولکتہ نائٹ رائیڈرز کے مالک شاہ رخ خان شدید تنقید کی زد میں تھے اور انتہا پسندوں نے نامور اداکار کو غدار کہا تھا۔ ادھر بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ (بی سی بی) نے بولر مستفیض الرحمان کے بھارتی لیگ معاملے پر فوری مشاورت کا فیصلہ کیا ہے ۔ بی سی بی نے فاسٹ بولر مستفیض الرحمان کے آئی پی ایل سے نکالنے کے معاملے کا جائزہ لینے کے لیے ہنگامی مشاورت طلب کی ہے ۔ بی سی بی کے صدر امین الاسلام نے کہا کہ بورڈ میٹنگ فوری طور پر بلانا ممکن نہیں ہے لیکن فوری طور پر مشاورت کر رہے ہیں، جس کا مقصد صورتحال کا جائزہ لینا ہے ۔ اولین ترجیح کرکٹرز کی حفاظت اور سکیورٹی ہے ، مشاورت سے اصل حقائق سامنے آئیں گے ۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق بی سی بی بھارت میں ٹی 20 ورلڈ کپ 2026ء میں سکیورٹی کی یقین دہانی کے معاملے پر آئی سی سی سے بات کرے گا اور آئی سی سی کے سامنے بنگلہ دیش کے میچز سری لنکا میں کھیلنے کا آپشن بھی رکھا جائے گا۔