صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹی 20ورلڈ کپ:نمیبیا نے 15رکنی سکواڈ کا اعلان کر دیا

  • کھیلوں کی دنیا
ٹی 20ورلڈ کپ:نمیبیا نے 15رکنی سکواڈ کا اعلان کر دیا

لاہور (سپورٹس ڈیسک) نمیبیا کرکٹ ٹیم نے آئی سی سی مینز ٹی 20 ورلڈ کپ 2026 کے لیے 15 رکنی سکواڈ کا اعلان کر دیا۔

 اس ٹیم کی قیادت آل راؤنڈر گرہارڈ ایراسمس کریں گے جو نمیبیا کی طرف سے مسلسل چوتھی بار ٹی 20 ورلڈ کپ میں کپتانی کریں گے ۔ نمیبیا کا زیادہ تر اسکواڈ گزشتہ 2024 ورلڈ کپ سے تبدیل نہیں کیا گیا۔ گزشتہ 2024 کے اسکواڈ میں سے 9 کھلاڑیوں کو برقرار رکھا گیا ہے ، جبکہ نئے شامل کیے گئے کھلاڑیوں میں نکول لوفٹی ایتن، لورین سٹینکامپ، جے سی بالٹ، ڈبلیو پی مائی برگ اور میکس ہائنگو شامل ہیں۔ نمیبیا کے مکمل اسکواڈ میں گرہارڈ ایراسمس (کپتان)، زین گرین، برنارڈ اسکولٹز، روبن ٹرمپلمین، جے جے اسمتھ، ینگ فرائلنک، لورین سٹینکامپ، ملان کروگر، نکول لوفٹی ایتن، جیک بریسل، بین شکنگو، جے سی بالٹ، ڈلین لیچر، ڈبلیو پی مائی برگ اور میکس ہائنگو شامل ہیں۔ ٹیم اپنا پہلا میچ 10 فروری کو دہلی میں نیدرلینڈز کے خلاف کھیلے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

دشمن کے سامنے جھکیں گے نہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دینگے : ایرانی سپریم لیڈر

وینزویلا پر امریکی حملے کے بعد کولمبیا نے سرحد پر افواج تعینات کر دیں

نکولس مادورو :بس ڈرائیور ، ملک کا صدر اور۔۔۔اب امریکا کا قیدی

مادورو کے بغیر وینزویلا کی قیادت کون سنبھالے گا، 3شخصیات اہم

وینزویلین تارکین کا مادورو حکومت کے خاتمے پر جشن

امریکا کی لاطینی امریکا میں مداخلت کی طویل تاریخ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
… اور تاریخ بدل گئی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ہماری نہ سنئے اوروں کی سن لیجئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہجرت کا رجحان
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دو نظام‘ دو رویے
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھارت چاروں جانب سے گھر چکا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کی تزویراتی کامیابیوں کا سال
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak