ٹی 20ورلڈ کپ:نمیبیا نے 15رکنی سکواڈ کا اعلان کر دیا
لاہور (سپورٹس ڈیسک) نمیبیا کرکٹ ٹیم نے آئی سی سی مینز ٹی 20 ورلڈ کپ 2026 کے لیے 15 رکنی سکواڈ کا اعلان کر دیا۔
اس ٹیم کی قیادت آل راؤنڈر گرہارڈ ایراسمس کریں گے جو نمیبیا کی طرف سے مسلسل چوتھی بار ٹی 20 ورلڈ کپ میں کپتانی کریں گے ۔ نمیبیا کا زیادہ تر اسکواڈ گزشتہ 2024 ورلڈ کپ سے تبدیل نہیں کیا گیا۔ گزشتہ 2024 کے اسکواڈ میں سے 9 کھلاڑیوں کو برقرار رکھا گیا ہے ، جبکہ نئے شامل کیے گئے کھلاڑیوں میں نکول لوفٹی ایتن، لورین سٹینکامپ، جے سی بالٹ، ڈبلیو پی مائی برگ اور میکس ہائنگو شامل ہیں۔ نمیبیا کے مکمل اسکواڈ میں گرہارڈ ایراسمس (کپتان)، زین گرین، برنارڈ اسکولٹز، روبن ٹرمپلمین، جے جے اسمتھ، ینگ فرائلنک، لورین سٹینکامپ، ملان کروگر، نکول لوفٹی ایتن، جیک بریسل، بین شکنگو، جے سی بالٹ، ڈلین لیچر، ڈبلیو پی مائی برگ اور میکس ہائنگو شامل ہیں۔ ٹیم اپنا پہلا میچ 10 فروری کو دہلی میں نیدرلینڈز کے خلاف کھیلے گی۔