بنگلادیش بورڈ کی آئی سی سی خط سے متعلق وضاحت

بنگلادیش بورڈ کی آئی سی سی خط سے متعلق وضاحت

ڈھاکہ(سپورٹس ڈیسک)بنگلادیش کرکٹ بورڈ نے بنگلادیش سپورٹس ایڈوائزر ڈاکٹر آصف نذرل کے بیان پر وضاحت جاری کی ہے۔

بی سی بی اعلامیے کے مطابق ڈاکٹر آصف نذرل نے بیان میں بی سی بی اور انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے درمیان ہونے والے رابطے کا حوالہ دیا ہے ۔اعلامیے میں مزید کہا گیا کہ رابطہ بنگلادیش ٹیم کے ٹی20 ورلڈ کپ کے لیے سکیورٹی تحفظات سے متعلق تھا، اس خط کو آئی سی سی کی جانب سے باضابطہ جواب نہ سمجھا جائے ۔بی سی بی اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا کہ بنگلادیش کرکٹ بورڈ کو ابھی تک آئی سی سی کے جواب کا انتظار ہے ، ہم نے اپنے میچز بھارت سے دوسرے وینیو پر منتقلی کی درخواست کی ہے ۔اعلامیے میں کہا گیا کہ بی سی بی تصدیق کرتا ہے ابھی بھی آئی سی سی کے جواب کا انتظار ہے۔

 

