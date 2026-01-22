صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئی سی سی کی بھارت نوازی، بنگلادیش کو متبادل وینیو دینے سے انکار

  • کھیلوں کی دنیا
ٹورنامنٹ شیڈول کیمطابق ہو گا،کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ،فیصلہ بورڈ میٹنگ کے بعد سکیورٹی سے متعلق تمام جائزوں کے بعد کیا گیا اجلاس میں ووٹنگ پر ورلڈکپ میں نئی ٹیم کی شمولیت کا فیصلہ ، آئی سی سی نے سوچنے کیلئے بی سی بی کو مزید ایک روزکاوقت دے دیا

لاہور(سپورٹس ڈیسک)آئی سی سی نے آئندہ ماہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ شیڈول کے مطابق منعقد ہونے کی تصدیق کردی۔ جاری کیے جانے والے شیڈول کے مطابق بنگلادیش کے تمام میچز بھارت میں کھیلے جائیں گے ۔آئی سی سی کی جانب سے یہ فیصلہ گزشتہ روز ہونے والی بورڈ میٹنگ کے بعد سامنے آیا۔ ویڈیو کانفرنس میں بنگلادیش کرکٹ بورڈ کے اپنے میچز بھارت سے سری لنکا منتقل کرنے کے مطالبے سے نمٹنے پر بحث کی گئی۔آئی سی سی نے یہ فیصلہ سکیورٹی سے متعلق تمام جائزوں کے بعد کیا جن میں بتایا گیا کہ بھارت میں بنگلادیشی کھلاڑیوں، میڈیا افراد، حکام اور مداحوں کے لیے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔

میٹنگ میں بتایا گیا کہ ٹورنامنٹ کے قریب سکیورٹی خطرات کے بغیر وینیوز کی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ ایسا کیا جانا مستقبل کے آئی سی سی ایونٹ کی ساکھ کو نقصان پہنچائے گا اور اس کے غیر جانبداری پر سوال اٹھائے گا۔آئی سی سی ترجمان کا بیان میں کہنا تھا کہ گزشتہ کچھ ہفتوں میں آئی سی سی بی سی بی کے ساتھ رابطے میں تھا ،تمام کوششوں کے باوجود بنگلادیشی بورڈ نے اپنی پوزیشن برقرار رکھی اور ٹیم کی شرکت کا تعلق اپنے کھلاڑی کی ڈومیسٹک لیگ میں شمولیت سے بتایا۔ آئی سی سی کی جانب سے بنگلادیش کرکٹ بورڈ کو کہا گیا ہے کہ حکومت کو بتادیں اگر ٹیم بھارت نہیں بھیجیں گے تو بنگلادیش کی جگہ نئی ٹیم شامل کی جائے گی۔اجلاس میں ووٹنگ پر ورلڈکپ میں نئی ٹیم کی شمولیت کا فیصلہ ہوا۔ووٹنگ میں اکثریتی ارکان نے متبادل ٹیم کو شامل کرنے کا کہا جبکہ آئی سی سی نے بھارت میں کھیلنے سے متعلق سوچنے کیلئے بی سی بی کو مزید ایک روزکاوقت دے دیا ہے۔

