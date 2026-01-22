آئی سی سی کی بھارت نوازی، بنگلادیش کو متبادل وینیو دینے سے انکار
ٹورنامنٹ شیڈول کیمطابق ہو گا،کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ،فیصلہ بورڈ میٹنگ کے بعد سکیورٹی سے متعلق تمام جائزوں کے بعد کیا گیا اجلاس میں ووٹنگ پر ورلڈکپ میں نئی ٹیم کی شمولیت کا فیصلہ ، آئی سی سی نے سوچنے کیلئے بی سی بی کو مزید ایک روزکاوقت دے دیا
لاہور(سپورٹس ڈیسک)آئی سی سی نے آئندہ ماہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ شیڈول کے مطابق منعقد ہونے کی تصدیق کردی۔ جاری کیے جانے والے شیڈول کے مطابق بنگلادیش کے تمام میچز بھارت میں کھیلے جائیں گے ۔آئی سی سی کی جانب سے یہ فیصلہ گزشتہ روز ہونے والی بورڈ میٹنگ کے بعد سامنے آیا۔ ویڈیو کانفرنس میں بنگلادیش کرکٹ بورڈ کے اپنے میچز بھارت سے سری لنکا منتقل کرنے کے مطالبے سے نمٹنے پر بحث کی گئی۔آئی سی سی نے یہ فیصلہ سکیورٹی سے متعلق تمام جائزوں کے بعد کیا جن میں بتایا گیا کہ بھارت میں بنگلادیشی کھلاڑیوں، میڈیا افراد، حکام اور مداحوں کے لیے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔
میٹنگ میں بتایا گیا کہ ٹورنامنٹ کے قریب سکیورٹی خطرات کے بغیر وینیوز کی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ ایسا کیا جانا مستقبل کے آئی سی سی ایونٹ کی ساکھ کو نقصان پہنچائے گا اور اس کے غیر جانبداری پر سوال اٹھائے گا۔آئی سی سی ترجمان کا بیان میں کہنا تھا کہ گزشتہ کچھ ہفتوں میں آئی سی سی بی سی بی کے ساتھ رابطے میں تھا ،تمام کوششوں کے باوجود بنگلادیشی بورڈ نے اپنی پوزیشن برقرار رکھی اور ٹیم کی شرکت کا تعلق اپنے کھلاڑی کی ڈومیسٹک لیگ میں شمولیت سے بتایا۔ آئی سی سی کی جانب سے بنگلادیش کرکٹ بورڈ کو کہا گیا ہے کہ حکومت کو بتادیں اگر ٹیم بھارت نہیں بھیجیں گے تو بنگلادیش کی جگہ نئی ٹیم شامل کی جائے گی۔اجلاس میں ووٹنگ پر ورلڈکپ میں نئی ٹیم کی شمولیت کا فیصلہ ہوا۔ووٹنگ میں اکثریتی ارکان نے متبادل ٹیم کو شامل کرنے کا کہا جبکہ آئی سی سی نے بھارت میں کھیلنے سے متعلق سوچنے کیلئے بی سی بی کو مزید ایک روزکاوقت دے دیا ہے۔