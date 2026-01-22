صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ورلڈ کپ پر پورا بنگلہ دیش غیر یقینی کا شکار : لٹن داس

  • کھیلوں کی دنیا
ورلڈ کپ پر پورا بنگلہ دیش غیر یقینی کا شکار : لٹن داس

کھیلیں گے یا نہیں، جواب دینا میرے لیے خطرناک ہے، بنگلہ دیشی کپتان

ڈھاکہ(سپورٹس ڈیسک)بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کے کپتان لٹن داس نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ 2026 میں شرکت سے متعلق سوال پر جواب دینے سے گریز کرتے ہوئے کہا ہے کہ ورلڈ کپ کھیلیں گے یا نہیں، جواب دینا میرے لیے خطرناک ہے ۔بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کے ایک میچ کے بعد میڈیا سے گفتگو کے دوران جب لٹن داس سے ورلڈ کپ کی تیاری اور ٹورنامنٹ کی پچز کے حوالے سے سوال کیا گیا تو انہوں نے بالواسطہ طور پر بنگلہ دیش کی ممکنہ عدم شرکت کا اشارہ دے دیا۔

لٹن داس کا کہنا تھا، کیا آپ کو یقین ہے کہ ہم ورلڈ کپ کھیلنے جا رہے ہیں؟ میری طرف سے تو میں خود غیر یقینی میں ہوں، سب غیر یقینی میں ہیں۔ اس وقت پورا بنگلہ دیش غیر یقینی کا شکار ہے ۔ میں سمجھتا ہوں آپ کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں، مگر اس پر جواب دینا میرے لیے محفوظ نہیں، اس لیے کوئی جواب نہیں دوں گا۔ اس سے قبل بنگلہ دیشی حکومت کے سپورٹس ایڈوائزر آصف نذرل نے دوٹوک مؤقف اختیار کرتے ہوئے کہا تھا کہ کسی بھی صورت میں قومی ٹیم ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کیلئے بھارت کا سفر نہیں کرے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

حنا رضوی نے مردوں کی بیوفائی ظاہر کرنیوالی عادات کا بتا دیا

یہ انکل کون ہیں،ترک اداکارہ کا شاہ رخ کی ویڈیو پر ردِعمل

پاکستانی معاشرے میں بڑھتے طبقاتی فرق پر زینب قیوم کا اظہار تشویش

ریچل میک ایڈمز کو ہالی ووڈ واک آف فیم سٹار عطا کیا گیا

کیٹی پیری کیجسٹن ٹروڈو کیساتھ ورلڈ اکنامک فورم میں انٹری

کیا عام پاکستانی آن لائن بھارتی شاپنگ کرسکتا ہے :خالد انعم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
آزادی اور بھوک
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
راکھ
عمران یعقوب خان
جاوید حفیظ
سفارتی ریوڑیاں
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری سر زمین …(2)
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
اسلام آباد اور مارگلہ جنگلات کا مستقبل ؟ … (2)
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
فلسفۂ دعا
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak