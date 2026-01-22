ون ڈے پلیئر رینکنگ،ویرات کوہلی کی بادشاہت ختم
دبئی(سپورٹس ڈیسک)آئی سی سی نے پلیئرز کی تازہ رینکنگ جاری کر دی ،ون ڈے بیٹرز میں نیوزی لینڈ کے ڈیرل مچل نے بھارت کے ویرات کوہلی سے پہلی پوزیشن چھین لی اور وہ ون ڈے کے نمبر ون بیٹر بن گئے ہیں۔
نئی رینکنگ میں ویرات کوہلی دوسرے نمبر پر چلے گئے جبکہ افغانستان کے ابراہیم زدران تیسری پوزیشن پر آ گئے ہیں۔ بھارتی کپتان روہت شرما چوتھے نمبر پر موجود ہیں۔ پاکستان کے بابر اعظم کی چھٹی پوزیشن برقرار ہے ۔دیگر پاکستانی کھلاڑیوں میں سلمان آغا نے ایک درجہ ترقی کے بعد 16ویں پوزیشن حاصل کر لی، محمد رضوان 23ویں اور فخر زمان 27ویں نمبر پر موجود ہیں۔ٹی ٹونٹی بولرز رینکنگ میں بھارت کے ورون چکروتی بدستور پہلے نمبر پر ہیں، پاکستان کے ابرار احمد کی پانچویں پوزیشن برقرار ہے ۔ٹی ٹونٹی بیٹرز میں بھارت کے ابھیشیک شرما پہلی پاکستان کے صاحبزادہ فرحان کی پانچویں پوزیشن برقرار ہے۔