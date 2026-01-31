ٹی ٹونٹی ورلڈکپس آئیکونک پرفارمنس کی فہرست جاری
شاہد آفریدی کا نام بھی شامل ،2009 میں 51 رنز کیساتھ 2 وکٹیں لی تھیں
دبئی (سپورٹس ڈیسک)آئی سی سی نے ٹی ٹونٹی ورلڈکپس کی تاریخ کی آئیکونک پرفارمنس کی فہرست جاری کر دی جس میں شاہد آفریدی کا نام بھی شامل کیا گیا۔ 2009 ورلڈکپ میں آفریدی نے سیمی فائنل میں 51 رنز بنانے کے ساتھ 2 اہم وکٹیں حاصل کر کے پاکستان کو فائنل میں پہنچایا ،2007 میں ورلڈکپ کے پہلے ایڈیشن میں یووراج سنگھ کے ایک اوور میں 6 چھکوں کو آئیکونک پرفارمنس قرار دیا گیا، 2010 کے ورلڈکپ میں آسٹریلیا کے مائیک ہسی کی پاکستان کے خلاف 24 گیندوں پر 60 رنز کی اننگز کو بھی اس فہرست میں شامل کیا گیا۔
2012 میں ویسٹ انڈیز کے سنیل نارائن کی 9 رنز کے عوض 3 وکٹوں کو آئیکونک پرفارمنس قرار دیا، 2014 کے ورلڈکپ کے سیمی فائنل میں سری لنکا کے رنگانا ہیراتھ کی 5 وکٹیں بھی اس فہرست کا حصہ بنیں۔ 2016 ورلڈکپ میں کارلوس بریتھویٹ کے فائنل میں لگائے گئے 4 مسلسل چھکوں، 2021 کے ورلڈکپ فائنل میں مچل مارش کی 77 رنز کی اننگز اور 2022 کے ورلڈکپ میں انگلینڈ کے بین سٹوکس کی پاکستان کے خلاف 52 رنز کی اننگز کو بھی آئیکونک پرفارمنس قرار دیا گیا۔حالیہ 2024 کے ورلڈکپ میں بھارت کے کوہلی کی 76 رنز کی شاندار اننگز کو بھی فہرست میں شامل کر لیا ہے ۔