ورلڈکپ:آسٹریلیا کو ہرا کر سری لنکا سپر ایٹ میں داخل

181 رنز کا ہدف 18 اوور میں پورا کرلیا ،پاتھم نسانکا کی ناقابل شکست سنچری افغانستان نے یو اے ای کو 5 وکٹوں ،انگلینڈ نے اٹلی کو 24 رنز سے شکست دی

 کینڈی (نیٹ نیوز)ٹی ٹونٹی ورلڈکپ کے 30 ویں میچ میں سری لنکا نے آسٹریلیا کو 8 وکٹوں سے شکست دے کر سپر ایٹ مرحلے کیلئے کوالیفائی کرلیا۔سری لنکا کے شہر کینڈی میں کھیلے گئے میچ میں آسٹریلیا نے 20 اوورز میں 10 وکٹوں کے نقصان پر 181 رنز بنائے ، ٹریو س ہیڈ نے 56 اور مچل مارش نے 54 رنز بنائے ۔ سری لنکا نے 181 رنز کا ہدف 2 وکٹوں کے نقصان پر 18 اوور میں باآسانی پورا کرلیا اور گروپ بی میں سے سپر ایٹ مرحلے میں کوالیفائی کرلیا۔سری لنکا کی جانب سے پاتھم نسانکا نے 52 گیندوں پر ناقابل شکست 100 رنز بنائے ، کوشل مینڈس بھی 38 گیندوں پر 52 رنز بنا کر نمایاں رہے ۔ 28 ویں میچ میں افغانستان نے متحدہ عرب امارات کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی۔ 29 ویں میچ میں انگلینڈ نے دلچسپ مقابلے کے بعد اٹلی کو 24 رنز سے شکست دے دی۔ انگلینڈ نے 20 اوورز میں 7 وکٹ کے نقصان پر 202 رنز بنائے ۔ جواب میں اٹلی کی ٹیم نے بھی خوب مقابلہ کیا اور آخری اوورکی آخری گیند پر 178 رنز بنا کر آؤٹ ہوگئی۔ 

 

لاہور:3افراد کی2 بہنوں کیساتھ اجتماعی زیادتی،مقدمہ درج

سبزہ زار:کسٹم وردیاں پہنے 40افراد کی سوا کروڑ کی ڈکیتی

کاہنہ:شوہر نے گولی مارکر بیوی قتل کر دی

قصور ،کاہنہ:3حادثات ، خاتون سمیت4افراد جاں بحق

گھر کے باہر سیوریج کے گڑھے میں گر کر بچہ جاں بحق

دو منشیات فروش گرفتار ،بھنگ،چرس برآمد

محمد اظہارالحق
فبای الاء ربکما تکذبن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
زرداری صاحب کی قید اور مانڈو خان صاحب کا بخار
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش و جماعت اسلامی پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بنگلہ دیش میں بڑی ’’سیاسی تبدیلی‘‘
سلمان غنی
رشید صافی
ترقی کے سفر میں دیہات پیچھے کیوں؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
ظلم کا خاتمہ مگرکیسے؟…(2)
حافظ محمد ادریس
