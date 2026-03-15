چیئرمین پی سی بی کا سلیکشن کمیٹی کو ٹیم کے انتخاب میں فری ہینڈ

چیئرمین پی سی بی کا سلیکشن کمیٹی کو ٹیم کے انتخاب میں فری ہینڈ

میری پوری سپورٹ آپ کے ساتھ ، کسی کی تنقید کی پرواہ نہ کریں:محسن نقوی

لاہور(سپورٹس ڈیسک )پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی ) چیئرمین محسن نقوی نے قومی ٹیم کی سلیکشن کمیٹی کو مکمل فری ہینڈ دیتے ہوئے کہا کہ بغیر کسی دبا ؤکے ایمانداری سے فرائض سرانجام دیں۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے سلیکشن کمیٹی کے ممبران کی ملاقات ہوئی جس میں سلیکشن کمیٹی کو ٹیم کے انتخاب سے متعلق اہم ہدایات دی گئیں۔ چیئرمین پی سی بی نے مزید کہا کہ میری پوری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے ، کسی کی تنقید برائے تنقید کی پرواہ نہ کریں۔سلیکشن کمیٹی ممبران مصباح الحق، سرفراز احمد، اسد شفیق اور عاقب جاوید نے بھرپور اعتماد کے اظہار پر چیئرمین پی سی بی کا شکریہ ادا کیا۔

نیلم منیر کی سالگرہ 20مارچ کو منائی جائیگی

ورک آؤٹ اور وٹامنز کااستعمال :حاجرہ یامین کی فٹنس کا راز

انیل کپور نے فلم ’’دھرندھر 2‘‘ نہ کرنے کی وجہ بتادی

دیپیکا پڈوکون کا ممبئی کی فضائی آلودگی پر اظہار تشویش

صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق کی شجاعت ہاشمی کے گھر آمد اور اظہار تعزیت

میری بیٹی چاہتی ہے میں اب شادی کرلوں:حسن جہانگیر

مجیب الرحمٰن شامی
مفاہمت کا ہاتھ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ایران تاریخ رقم کر رہا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سیزر کو کس نے قتل کیا ؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ کا آتش فشاں اور پاکستان کا سفارتی مشن
رشید صافی
محمد عبداللہ حمید گل
مشرقِ وسطیٰ‘ خطرناک سٹریٹجک دلدل
محمد عبداللہ حمید گل
نسیم احمد باجوہ
ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے… (2)
نسیم احمد باجوہ
