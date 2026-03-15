ایران کا فیفا ورلڈ کپ بائیکاٹ کا اعلان فٹ بال کا بڑا نقصان:عاطف اقبال
کراچی (اے پی پی) آر کے اسپورٹس مینجمنٹ کے چیئرمین عاطف اقبال ، صدر رئیس خان ا ور وائس چیئرپرسن ارم فواد نے ایران کی جانب سے فیفاورلڈ کپ 2026کے بائیکاٹ کے اعلان کو فٹبال کیلئے ایک بڑا نقصان قرار دیاہے ۔
اعلامیہ کے مطابق انہوں نے فیفا سے مطالبہ کیا کہ وہ اس بات کویقینی بنائے کہ ورلڈ کپ کیلئے کوالیفائی کرنے والے تمام ممالک اس میگا ٹورنامنٹ میں شرکت کریں ۔ ایران کے وزیر کھیل احمد دونیامالی کا موقف ہے کہ جنگ زدہ حالات میں کھلاڑیوں کی حفاظت ممکن نہیں۔اس لیے ٹیم کی تیاری یا شرکت ناممکن ہے ۔ انصاف کا تقاضہ ہے کہ فیفا اب ایران کی ٹیم کی حفاظت کو یقینی بناتے ہوئے اس کی ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے اقدامات کرے ۔