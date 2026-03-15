ایران کا فیفا ورلڈ کپ بائیکاٹ کا اعلان فٹ بال کا بڑا نقصان:عاطف اقبال

کراچی (اے پی پی) آر کے اسپورٹس مینجمنٹ کے چیئرمین عاطف اقبال ، صدر رئیس خان ا ور وائس چیئرپرسن ارم فواد نے ایران کی جانب سے فیفاورلڈ کپ 2026کے بائیکاٹ کے اعلان کو فٹبال کیلئے ایک بڑا نقصان قرار دیاہے ۔

اعلامیہ کے مطابق انہوں نے فیفا سے مطالبہ کیا کہ وہ اس بات کویقینی بنائے کہ ورلڈ کپ کیلئے کوالیفائی کرنے والے تمام ممالک اس میگا ٹورنامنٹ میں شرکت کریں ۔ ایران کے وزیر کھیل احمد دونیامالی کا موقف ہے کہ جنگ زدہ حالات میں کھلاڑیوں کی حفاظت ممکن نہیں۔اس لیے ٹیم کی تیاری یا شرکت ناممکن ہے ۔ انصاف کا تقاضہ ہے کہ فیفا اب ایران کی ٹیم کی حفاظت کو یقینی بناتے ہوئے اس کی ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے اقدامات کرے ۔

مزید پڑہیئے

شمالی کوریا نے 10میزائل داغ دئیے : جنوبی کوریا

پاکستان ،افغانستان اختلافات مذاکرات سے حل کریں:چین

31مارچ سے 2اپریل چین کا دورہ

ایران کیخلاف جنگ ، پینٹاگون میڈیا سے معلومات چھپانے لگا

غزہ :اسرائیلی فضائی حملوں میں6افراد شہید ،کئی زخمی

یوکرینی دارالحکومت پر روسی میزائل حملے ، 4افراد ہلاک

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مفاہمت کا ہاتھ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ایران تاریخ رقم کر رہا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سیزر کو کس نے قتل کیا ؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ کا آتش فشاں اور پاکستان کا سفارتی مشن
رشید صافی
محمد عبداللہ حمید گل
مشرقِ وسطیٰ‘ خطرناک سٹریٹجک دلدل
محمد عبداللہ حمید گل
نسیم احمد باجوہ
ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے… (2)
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak