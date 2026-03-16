تیسرے ون ڈے میں پاکستان کو شکست سیریز بنگلادیش کے نام
بنگلادیش نے تین میچوں کی سیریز کے فیصلہ کن میچ میں پاکستان کو 11 رنز سے شکست دے کر سیریز بھی 1-2 سے جیت لی ہوم ٹیم نے مقررہ 50 اوورز میں 5 وکٹوں پر 290 رنز بنائے ،سلمان علی آغا نے 106 رنز کی اننگز بھی ٹیم کے کام نہ آ سکی
ڈھاکہ(سپورٹس ڈیسک)بنگلادیش نے تین میچوں کی سیریز کے فیصلہ کن میچ میں پاکستان کو 11 رنز سے شکست دے کر سیریز بھی 1-2 سے جیت لی۔ میرپور ڈھاکہ میں کھیلے جانے والے میچ میں پاکستان نے ٹاس جیت کر بنگلادیش کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی۔ ہوم ٹیم نے مقررہ 50 اوورز میں 5 وکٹوں پر 290 رنز بنائے ۔ اوپننگ بلے باز تنزید حسن نے 107 رنز کی اننگز کھیلی۔ لٹن داس نے 41، سیف حسن نے 36 اور نجم الحسن شانتو نے 27 رنز بنائے ۔ اننگز کے اختتامی لمحاتے میں توحید ہریدوئے نے 44 رنز کی ناقابلِ شکست اننگز کھیلی۔ پاکستان کی جانب سے حارث رؤف نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، جبکہ شاہین آفریدی اور ابرار احمد نے ایک ایک وکٹ لی۔ ہدف کے تعاقب میں قومی بیٹرز آف کلر دکھائی دیے ۔ ابتدائی 3 وکٹیں 13 رنز پر گر گئیں۔ صاحزادہ فرحان 6، معاذ صداقت 6 اور محمد رضوان 4 رنز بنا کر پویلین لوٹے ۔عبدالصمد نے 34 اور غازی غوری نے 29 رنز کے ساتھ کچھ مزاحمت کی کوشش کی۔ لیکن دونوں بالترتیب 67 اور 82 کے مجموعے پر آؤٹ ہوگئے ۔ تاہم سلمان علی آغا نے پہلے معاذ مسعود، پھر فہیم اشرف اور اسکے بعد شاہین آفریدی کے ہمراہ ذمہ دارانہ بیٹنگ کرتے ہوئے ٹیم کو جیت کے قریب کیا۔ سلمان علی آغا نے 106 رنز کی شاندار اننگز کھیلی جبکہ معاذ 38 اور شاہین 37 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے ۔ بنگلادیش نے میچ 11 رنز سے اپنے نام کر کے تین ون ڈے میچز کی سیریز بھی اپنے نام کرلی۔ بنگلادیش کی جانب سے تسکین احمد 4 وکٹیں لیں جبکہ مستفیض الرحمان نے 3، ناہید رانا نے 2 اور رشد حسین نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کی۔