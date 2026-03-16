کرکٹ کی روح کو چیلنج کرنے والے متنازعہ واقعات

کرکٹ کی روح کو چیلنج کرنے والے متنازعہ واقعات

لاہور(سپورٹس ڈیسک)بنگلا دیش کے خلاف حالیہ میچ میں پاکستانی بیٹر سلمان علی آغا کے ایک غیر معمولی رن آؤٹ نے کرکٹ حلقوں میں ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے ۔اگرچہ یہ آؤٹ کرکٹ کے قوانین کے مطابق تھا، تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ کھیل کی روایتی سپورٹس مین شپ اور سپرٹ آف کرکٹ کے خلاف تھا۔

مختلف مواقع پر ایسے واقعات پیش آئے جنہوں نے اس کھیل کی روح کو سوالات کے گھیرے میں لا کھڑا کیا۔ان میں سب سے پہلے 33-1932 کی بدنام زمانہ باڈی لائن سیریز نمایاں ہے ، جب انگلینڈ کے کپتان ڈگلس جارڈین نے آسٹریلوی بیٹرز کو ڈرانے کے لیے تیز باؤلرز کو جسم پر گیندیں پھینکنے کی حکمت عملی اپنائی۔ 1979 میں آسٹریلوی بولر روڈنی ہاگ کو اس وقت آؤٹ قرار دیا گیا جب پاکستانی بیٹر جاوید میاندادنے ایک نو بال کے بعد گیند اٹھا کر سٹمپس گرا دئیے ،1981-82 کے آسٹریلیا دورے کے دوران ڈینس للی اور جاوید میانداد کے درمیان تلخ جھڑپ ہوئی۔ اسی سال ایک روزہ میچ میں آسٹریلیا کے کپتان گریگ چیپل نے اپنے بھائی ٹرورچیپل کو آخری گیند انڈر آرم پھینکنے کی ہدایت دی تاکہ نیوزی لینڈ کو چھکا مارنے کا موقع نہ مل سکے ۔ اس اقدام کو دنیا بھر میں شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔1995 میں آسٹریلوی امپائرڈیرل ہئیر نے سری لنکا کے سپنرمرلی دھرن کو 7 مرتبہ نو بال قرار دیا، یہ الزام لگاتے ہوئے کہ ان کا بازو غیر قانونی انداز میں مڑتا ہے ۔ 

 

