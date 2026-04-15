پی ایس ایل ، بلیسنگ موزا ربانی پر 2سالہ پابندی عائد

پی ایس ایل ، بلیسنگ موزا ربانی پر 2سالہ پابندی عائد

زمبابوین بالر آئندہ 2ایڈیشنز میں لیگ کا حصہ نہیں بن سکیں گے ،پی سی بی

لاہور (سپورٹس ڈیسک)پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایچ بی ایل پاکستان سپر لیگ میں پیشہ وارانہ اصولوں اور معاہدوں کی پاسداری کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے زمبابوے کے فاسٹ بالر بلیسنگ موزا ربانی پر 2 سالہ پابندی عائد کر دی ہے ۔پی سی بی کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق ڈسپلنری جائزے کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ موزا ربانی آئندہ 2 ایڈیشنز میں لیگ کا حصہ نہیں بن سکیں گے ۔ بورڈ کا کہنا ہے کہ کھلاڑی نے طے شدہ معاہدے کی بنیادی شرائط کو نظر انداز کیا اور ایک متصادم معاہدہ اختیار کیا، جو لیگ کے پیشہ ورانہ ڈھانچے کے خلاف ہے ۔اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ عالمی کرکٹ میں پیشہ ورانہ نظام اعتماد اور معاہدوں کی پابندی پر قائم ہے اور جب معاوضہ اور دیگر شرائط تحریری طور پر طے ہو جائیں تو وہ ایک لازمی ذمہ داری بن جاتی ہیں۔ اس سے انحراف کرنا نہ صرف معاہدے کی خلاف ورزی ہے بلکہ کھیل میں دیانت داری کے اصولوں کے بھی منافی ہے ۔پی ایس ایل انتظامیہ نے اپنے بیان میں کہا کہ فرنچائز لیگ میں شفافیت اور مستقل مزاجی انتہائی ضروری ہے اور کسی پہلے سے موجود معاہدے کے باوجود متصادم سرگرمی میں شامل ہونا غیر پیشہ وارانہ طرز عمل ہے ۔

 

ایاز امیر
فینٹا کا حشر جو خود امریکہ میں ہو رہا ہے
رؤف کلاسرا
Profiles in Courage
شاہد صدیقی
تعلیم: خواب حقیقت کب بنے گا؟
سلمان غنی
مذاکرات میں تسلسل ناگزیر کیوں؟
محمد حسن رضا
امریکہ ایران مذاکرات ‘پس پردہ حقائق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
خوشگوار زندگی اور اسلامی تعلیمات
