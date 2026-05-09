صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئی پی ایل :پلیئرز کیخلاف بی سی سی آئی کا سخت ایکشن

  • کھیلوں کی دنیا
آئی پی ایل :پلیئرز کیخلاف بی سی سی آئی کا سخت ایکشن

آئی پی ایل :پلیئرز کیخلاف بی سی سی آئی کا سخت ایکشن نامناسب تعلقات، بلیک میلنگ سے بچنے کیلئے اچانک ہوٹل چیکنگ کی جائے گی

نئی دہلی (سپورٹس ڈیسک)بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا (بی سی سی آئی)نے انڈین پریمیئر لیگ کے دوران کھلاڑیوں اور ٹیم عہدیداروں کے لیے سخت ضابطے نافذ کر دئیے ۔بھارتی میڈیا کے مطابق بی سی سی آئی کے سیکرٹری دیواجیت سیکیا کی جانب سے تمام 10 فرنچائزز کو 7 صفحات پر مشتمل ہدایت نامہ جاری کیا گیا ہے ۔ہدایت نامے میں غیر مجاز افراد کے ٹیم کے ہوٹلوں اور کھلاڑیوں کے کمروں تک رسائی پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے ۔ہدایت نامے میں بی سی سی آئی نے خبردار کیا کہ نامناسب اور رومانوی تعلقات، بلیک میلنگ اور جنسی بدسلوکی جیسے سنگین معاملات سے بچنے کے لیے اچانک ہوٹل چیکنگ کی جائے گی، بورڈ اور آئی پی ایل انتظامیہ پر مشتمل خصوصی ٹیم کھلاڑیوں کے کمروں اور ہوٹل میں سرگرمیوں کی نگرانی کرے گی۔ہدایت نامے کے مطابق کسی بھی کھلاڑی یا آفیشل کے کمرے میں بغیر اجازت کسی شخص کے داخلے کی اجازت نہیں ہو گی چاہے اس کا تعلق کھلاڑی سے ذاتی نوعیت کا ہی کیوں نہ ہو، بی سی سی آئی نے واضح کیا ہے کہ ضابطوں کی خلاف ورزی پر شوکاز نوٹس، جرمانہ، معطلی یا نااہلی جیسی سخت کارروائی کی جا سکتی ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

خلائی مخلوق:پہلی بار خفیہ تفصیلات منظر عام پر:امریکی صدر اور وزیر دفاع نے درجنوں فائلیں جاری کر دیں،یہ ایران جنگ سے توجہ ہٹانے کی کوشش:مخالفین

واشنگٹن:قطری وزیراعظم کی جے ڈی وینس سے ملاقات ایران کیساتھ مذاکرات پر گفتگو

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مولانا فضل الرحمن کیلئے دعا
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
پھر وہی مکھڈی حلوہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
معرکۂ حق کے بعد والا پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آبنائے ہرمز: سٹرٹیجک کردار تاریخی تناظر میں … (2)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
شادیوں پر فضول خرچی
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
حج وعمرے کے حوالے سے خواتین کے مسائل …( دوم)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak