صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عامر کو برطانوی شہریت مل گئی ،آئی پی ایل کھیلنے کے اہل

  • کھیلوں کی دنیا
عامر کو برطانوی شہریت مل گئی ،آئی پی ایل کھیلنے کے اہل

لاہور(سپورٹس ڈیسک)پاکستانی فاسٹ بولر محمد عامر کو برطانوی شہریت مل گئی ۔ برٹش حکومت کی جانب سے انہیں پاسپورٹ جاری کردیا گیا۔

 محمد عامر نے چند برس قبل پاسپورٹ کے لیے اپلائی کیاتھا، تمام قانونی تقاضے اور مقررہ وقت مکمل ہونے کے بعد اب ان کو پاسپورٹ مل گیا ہے ۔36 ٹیسٹ، 61 ون ڈے اور 62 ٹی ٹونٹی میچز میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والے محمد عامر کی اہلیہ نرجس خان برطانوی شہری ہیں۔محمد عامر اب بطور برطانوی شہری آئی پی ایل میں بھی کھیلنے کے اہل بن گئے ہیں۔ عامرکوگزشتہ روزانگلینڈ کا پاسپورٹ ملا وہ پاسپورٹ حاصل کرنے کیلئے انگلینڈ میں ہی موجود تھے ، عامرعید الاضحی فیملی کے ساتھ منانے کے لئے پاکستان واپس آرہے ہیں ،عامر اگلے سال پی ایس ایل بطورغیر ملکی کھلاڑی کھیلیں گے ، عامرکو اگرآئی پی ایل سے آفر آئیگی تو اس کے متعلق بھی وہ مشورہ کرینگے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

امریکا،اسرائیل احمدی نژاد کو ایران کا دوبارہ حکمران بنانا چاہتے تھے:امریکی اخبار

اسرائیلی وزیر نے غزہ فلوٹیلا ارکان کی تضحیک آمیز ویڈیو شیئر کر دی

جی7سربراہی اجلاس میں شرکت کرینگے

ٹرمپ،پیوٹن ،نیتن یاہو غیر انسانی رویے والے رہنما:ہسپانوی فلم ساز

جاپان : پہلی بار لیبارٹری میں پالی گئی اییل مچھلی 29 مئی سے فروخت کیلئے دستیاب

بھارتی وزیر اعظم کا اطالوی ہم منصب جارجیا میلونی کو ٹافیوں کا تحفہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پنکی اور Whataboutism
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جھاڑو کون پھیرے گا؟
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بے بس مسلم عوام اور افغانستان میں بھوک کا ڈیرہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دُلہا دلہن کا مقابلہ اور پاکستان کرکٹ ٹیم
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
الطاف حسن قریشی۔ مسلسل تین حادثے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
قربانی کے مسائل
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak