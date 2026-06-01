صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انڈر18ایشیا کپ ہاکی ،ملائیشیا نے پاکستان کو شکست دیدی

  • کھیلوں کی دنیا
انڈر18ایشیا کپ ہاکی ،ملائیشیا نے پاکستان کو شکست دیدی

انڈر18ایشیا کپ ہاکی ،ملائیشیا نے پاکستان کو شکست دیدی قومی ٹیم کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 2-3 سے ہارسامناکرناپڑا،3جون کواگلامقابلہ

لاہور (سپورٹس ڈیسک) انڈر18 ایشیا کپ جاپان میں ملائیشیا نے پاکستان کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 2-3 سے شکست دیدی۔پی ایچ ایف کے ترجمان کے مطابق ایشین ہاکی فیڈریشن کے زیر اہتمام انڈر18 ایشیا کپ6 جون تک جاپان کے شہر کاکامیگاہارا میں کھیلا جا رہا ہے ۔ایونٹ میں پاکستان اور ملائیشیا کے مابین کھیلے جانے والے سنسنی خیز میچ میں ملائیشیا نے پاکستان کو دو کے مقابلے میں تین گول سے شکست دیدی۔پاکستان کی جانب سے پہلا گول42 ویں منٹ میں مزمل نے ،دوسرا گول آخری منٹ میں محمد فرحان نے سکور کیا۔ملائیشیا کی جانب سے دھیریش نے لگاتار دو جبکہ اسراف نے ایک گول سکور کرکے ملائیشیا کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا ۔پاکستان اپنا تیسرا میچ بنگلہ دیش کے خلاف 3 جون کو کھیلے گا۔قومی ہیروز کو الاسکا بیٹری اور پی ٹی سی ایل کا تعاون حاصل ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جدید انسان کا تہذیبی المیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
لاہور اور تاریخی شناخت
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
بجٹ 2026-27ء اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
کنور دلشاد
28ویں ترمیم کی بازگشت
کنور دلشاد
سعود عثمانی
ان کو دیکھیں کہ ان سے بات کریں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
تقویٰ کی اہمیت اور ثمرات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak