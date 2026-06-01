صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیپال نے ٹی 20میں 313رنز بنا کر نئی تاریخ رقم کردی

  • کھیلوں کی دنیا
نیپال نے ٹی 20میں 313رنز بنا کر نئی تاریخ رقم کردی

لاہور(سپورٹس ڈیسک)نیپال کرکٹ ٹیم نے ٹی 20 کرکٹ میں 313 رنز کا پہاڑ کھڑا کر کے نئی تاریخ رقم کر دی۔

ایشین گیمز ٹی 20مقابلے میں چین کیخلاف کھیلے گئے میچ میں نیپال نے مقررہ 20اوورز میں 2وکٹوں کے نقصان پر 313رنز سکور کیے جو ٹی 20 انٹرنیشنل کرکٹ کی تاریخ کے بلند ترین مجموعوں میں شمار ہوتا ہے ۔نیپال کے کوشل بھرتیل نے نے ایک اوور میں مسلسل 6چھکے لگا کر بھارت کے سابق آل راؤنڈر یووراج سنگھ کے منفرد ریکارڈ کی بھی برابری کر دی۔ اس سے قبل بھی نیپال نے 2023 ایشین گیمز میں منگولیا کے خلاف 314 رنز بنا ئے تھے ،اس طرح نیپال ٹی 20 انٹرنیشنل کی تاریخ میں دو بار 300 سے زائد رنز بنانے والی ٹیم بن گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جدید انسان کا تہذیبی المیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
لاہور اور تاریخی شناخت
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
بجٹ 2026-27ء اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
کنور دلشاد
28ویں ترمیم کی بازگشت
کنور دلشاد
سعود عثمانی
ان کو دیکھیں کہ ان سے بات کریں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
تقویٰ کی اہمیت اور ثمرات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak