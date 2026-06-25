صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ویسٹ انڈیز ،انگلینڈ کیخلاف رضوان ،سعود کی شرکت مشکوک

  • کھیلوں کی دنیا
ویسٹ انڈیز ،انگلینڈ کیخلاف رضوان ،سعود کی شرکت مشکوک

ویسٹ انڈیز ،انگلینڈ کیخلاف رضوان ،سعود کی شرکت مشکوک سعود کی انجری سے ریکوری پر کام کیا جا رہا ،کیمپ میں مڈل آرڈر بلایا جائیگا،ذرائع

لاہور(سپورٹس ڈیسک)پاکستان کرکٹ ٹیم کے دورہ ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ میں مڈل آرڈر بیٹر سعود شکیل کی ٹیسٹ سکواڈ میں شمولیت مشکوک ہو گئی ۔ذرائع کے مطابق مڈل آرڈر بیٹر سعود شکیل کے فٹنس مسائل کے باعث ان کے قومی سکواڈ کا حصہ نہ ہونے کا امکان ہے ۔ذرائع کا کہنا ہے کہ سعود شکیل کی انجری سے ری کوری پر کام کیا جا رہا ہے جبکہ کرکٹر کے متبادل کے طور پر کیمپ میں مڈل آرڈر بیٹر کو بلایا جا رہا ہے ۔ذرائع کے مطابق انجری مسائل کے باعث سلیکٹرز کو ٹیسٹ سکواڈ میں مجبوراً زیادہ تبدیلیاں کرنا پڑ رہی ہیں، سعود شکیل سے قبل وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان کے بھی ان فٹ ہونے کی خبر سامنے آئی ہے ، محمد رضوان کے متبادل کے طور پر روحیل نذیر کو ریڈ بال کیمپ میں شامل کیا گیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

چاکلیٹ کھائیں، موبائل سے جان چھڑائیں،نیا ریپر متعارف

درختوں پر جامنوں کی بھر مار آنے والے قحط کی نشانی ہے ؟

آسٹریا،بھیڑوں کو بھیڑیوں سے بچانے کا انوکھا طریقہ

روس کا منفرد مال، خریداری کیساتھ مچھلیوں کا شکار بھی

میٹا کا متنازعہ اے آئی سمارٹ چشمے کا نیا ورژن متعارف

مشہور بِلا 10 ڈاؤننگ سٹریٹ کا سب سے پرانا رہائشی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سبز موتیا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
چچا ٹرمپ کا کچھ پتا نہیں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
فلسطینیوں کا وارث کون؟
خورشید ندیم
کنور دلشاد
اسلام آباد میں اُڑتی خبریں
کنور دلشاد
عمران یعقوب خان
تشنہ لباں
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
فلسفۂ شہادت!
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak