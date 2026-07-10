آئندہ ماہ چار ٹیموں کے ون ڈے ٹورنامنٹ کی تصدیق
سب کی پرفارمنس سامنے ہوگی ، پول بنانا آسان ہو گا،پاکستان کرکٹ بورڈ
لاہور (سپورٹس ڈیسک)پاکستان کرکٹ بورڈ نے آئندہ ماہ چار ٹیموں کے ون ڈے ٹورنامنٹ کی تصدیق کر دی۔ پی سی بی کے اعلامیہ کے مطابق فرسٹ کلاس سیزن کے آغاز سے قبل اگست میں چار ٹیموں کا ٹورنامنٹ کھیلا جائے گا۔اس حوالے سے ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس سینٹر عاقب جاوید کا کہنا ہے کہ ورلڈ کپ 2027 میں لگ بھگ ڈیڑھ برس ہے اور تیاریاں شروع کرنے کا وقت ہے ۔عاقب جاوید نے کہا کہ کھلاڑیوں کا ورلڈ کپ سے پہلے ایک پول تیار کرنے کے لیے ٹورنامنٹ کرا رہے ہیں۔انہوں نے کہا کہ سلیکٹرز اور کوچز نے مل بیٹھ کر چار ٹیموں کا ٹورنامنٹ ڈیزائن کیا ہے جس میں وائٹ بال کے تمام کھلاڑی شریک ہوں گے ۔عاقب جاوید کا مزید کہنا تھا کہ سلیکٹرز اور کوچز ہر کھلاڑی کے رول کے مطابق پلئینگ الیون بنائیں گے اور ٹورنامنٹ سے ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ کس پول کو لے کر آگے چلنا ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ میچز ٹیلی کاسٹ ہوں گے ، سب کی پرفارمنس سامنے ہوگی ، پول بنانا آسان ہو گا۔عاقب جاوید کا کہنا تھا کہ پاکستان ٹیم کی ون ڈے میں رینکنگ ٹاپ فور میں ہونی چاہیے ، اس سے نیچے رینکنگ ہو مانا نہیں جا سکتا ، اب رینکنگ کی چھلانگ لگے گی۔