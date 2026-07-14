قومی ویمنز انڈر 19ٹیم کا آج جنوبی افریقہ سے پہلا ٹی ٹونٹی
لاہور (سپورٹس ڈیسک)پاکستان ویمنز انڈر 19 کرکٹ ٹیم نے نیشنل بینک سٹیڈیم کراچی میں بھرپور ٹریننگ سیشن کیا۔
پی سی بی کے مطابق کھلاڑیوں نے کوچز کی نگرانی میں بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ کی مشقوں میں حصہ لیا اور مختلف شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کو نکھارا۔پاکستان ویمنز انڈر 19 اور جنوبی افریقہ ویمنز انڈر 19 کے درمیان پانچ میچوں پر مشتمل ٹی ٹونٹی سیریز کا آغاز آج سے نیشنل بینک سٹیڈیم کراچی میں ہوگا۔ سیریز کے تمام میچز رات 7 بجے شروع ہوں گے۔
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