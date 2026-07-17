فیفا ورلڈکپ:ارجنٹینا کے سب سے زیادہ فائولز،یلو کارڈز کم
ٹیم نے اپنے حریفوں کیخلاف مجموعی طور پر 88فاؤلز کیے جو کسی بھی ٹیم سے زیادہ ہیں لیکن ٹیم کو صرف 9یلو کارڈز دکھائے گئے فہرست میں مصر 12اور کینیڈا 11یلو کارڈز کے ساتھ آگے ہیں جبکہ سپین نے 80فاؤلز کے ساتھ صرف 6یلو کارڈز حاصل کیے
لاہور(سپورٹس ڈیسک)فیفا ورلڈکپ کے فائنل سے ڈسپلن کے اعداد و شمار کے جائزہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ٹورنامنٹ میں سب سے زیادہ فاؤلز کرنے والی ٹیم ارجنٹینا رہی ہے ، تاہم یلو کارڈز کی تعداد کے اعتبار سے وہ سرفہرست نہیں۔اعداد و شمار کے مطابق ارجنٹینا نے اب تک اپنے حریفوں کے خلاف مجموعی طور پر 88 فاؤلز کیے ، جو کسی بھی ٹیم سے زیادہ ہیں۔ اس کے باوجود ٹیم کو صرف 9 یلو کارڈز دکھائے گئے ۔یلو کارڈز کی فہرست میں مصر 12 اور کینیڈا 11 یلو کارڈز کے ساتھ ارجنٹینا سے آگے ہیں، حالانکہ مصر نے ٹورنامنٹ میں 59 اور کینیڈا نے پورے ٹورنامنٹ میں 72 فاؤلز کیے ، جو ارجنٹینا سے 16 کم ہیں۔اسی طرح سوئٹزرلینڈ نے 87 فاؤلز کیے اور اسے 8 یلو کارڈز ملے ، جبکہ سپین نے 80 فاؤلز کے ساتھ صرف 6 یلو کارڈز حاصل کیے ۔ انگلینڈ نے 73 فاؤلز کیے اور اسے 8 یلو کارڈز دکھائے گئے ۔یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ہر فاؤل لازمی طور پر یلو کارڈ کا باعث نہیں بنتا اور ریفری میچ کی نوعیت، فاؤل کی شدت اور کھیل کے حالات کو مدنظر رکھ کر فیصلہ کرتے ہیں۔دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ سب سے زیادہ فاؤلز کرنے کے باوجود ارجنٹینا کو پورے ٹورنامنٹ میں کوئی ریڈ کارڈ نہیں دکھایا گیا، جبکہ سوئٹزرلینڈ، بیلجیئم، انگلینڈ اور پیراگوئے کو ایک، ایک ریڈ کارڈ کا سامنا کرنا پڑا۔فائنل میں سپین کے خلاف میدان میں اترنے والی ارجنٹائن کے یہ اعداد و شمار اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ٹیم نے دفاعی اور جسمانی کھیل کا بھرپور استعمال کیا۔
Comments / رائے دیں
Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.
Approved Comments