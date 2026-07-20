صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خیبر پختونخوا بہت ٹیلنٹ دے رہا ہے :شاہد آفریدی

  • کھیلوں کی دنیا
خیبر پختونخوا بہت ٹیلنٹ دے رہا ہے :شاہد آفریدی

پشاور (سپورٹس ڈیسک)سابق کپتان شاہد آفریدی نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا بہت ٹیلنٹ دے رہا ہے ،پشاور میرا گھر ہے ،یہاں چیمپئنز کرکٹ لیگ کا انعقاد بہت پہلے ہونا چاہیے تھا۔

گزشتہ روز پشاور میں چیمپئنز کرکٹ لیگ کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا جہاں سابق کپتان شاہد آفریدی اور گورنر خیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کھیلوں کے فروغ اور نوجوان ٹیلنٹ کی حوصلہ افزائی پر زور دیا۔ شاہد آفریدی نے کہا کہ صوبے میں ٹیلنٹ کومزید نکھارنے کے لیے جدید کرکٹ اکیڈمیز قائم کی جانی چاہئیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’چراغِ راہ‘ کا احیا
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گھٹن، اضطراب اور خوف
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
آڈٹ پورٹ لمحہ فکریہ
کنور دلشاد
نسیم احمد باجوہ
یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
نئے زمانے کے ٹھگ… (2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حسنِ معاشرت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak