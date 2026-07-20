صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عالیہ سمیت 8پلیئرز کیلئے ٹیم کے دروازے کھلے ہیں، فاطمہ

  • کھیلوں کی دنیا
عالیہ سمیت 8پلیئرز کیلئے ٹیم کے دروازے کھلے ہیں، فاطمہ

کراچی(سپورٹس ڈیسک)پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کی کپتان فاطمہ ثنا نے کہا ہے کہ ٹیم سے الگ کی جانے والی سینئر آل راؤنڈر عالیہ ریاض اور ارم جاوید سمیت 8 کھلاڑیوں کے لیے دروازے کھلے ہیں تاہم وہ بہترین کارکردگی اور عمدہ فٹنس کی بنیاد پر ہی دوبارہ جگہ بنا سکتی ہیں۔

دورہ سری لنکا پر روانگی سے قبل مختصر قومی تربیتی کیمپ کے اختتام کے موقع پر نیشنل بینک سٹیڈیم میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے قومی ویمن کپتان فاطمہ ثنا ء نے کہا کہ انگلینڈ میں منعقدہ عالمی ویمن ٹی ٹونٹی کپ میں کارکردگی مایوس کن ضرور رہی لیکن اب غلطیوں کو دہرانے کے بجائے ان سے سیکھنے کی کوشش کریں گے ۔انہوں نے کہا کہ سری لنکا کی مضبوط ٹیم کے خلاف اچھی کارکردگی کے لیے پر امید ہیں، ماضی کو بھول کر اب مستقبل کی طرف نگاہیں ہیں، ون ڈے اور ٹی ٹونٹی سیریز میں بہتر سے بہتر پرفارمنس دینے کی کوشش کریں گے ، سری لنکا کا موسم پاکستان سے ملتا جلتا ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

امریکا کا ایرانی جوہری پلانٹ پر حملہ:ایران کی تصدیق،ایٹمی بجلی گھر پر مبینہ حملے کی تحقیقات جاری ہیں:آئی اے ای اے

فیسکو:12ارب کی مبینہ کرپشن،بیرون ملک فرار کی کوشش،2سابق چیفس گرفتار

الحاق کی قرار د ا د کشمیریوں کا دل پاکستان کیساتھ دھڑکنے کا ثبوت:مریم نواز

کشمیر کو بند رکھنا مسئلے کا حل نہیں:انسانی جانیں12سیٹوں سے زیادہ اہم:بلاول

بلاول بھٹو کی تقاریر حالات خراب کرسکتی ہیں،رانا ثنا اللہ

پاکستانی قوم کشمیری عوام کی اصولی حمایت پر ثابت قدم:حافظ نعیم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’چراغِ راہ‘ کا احیا
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گھٹن، اضطراب اور خوف
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
آڈٹ پورٹ لمحہ فکریہ
کنور دلشاد
نسیم احمد باجوہ
یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
نئے زمانے کے ٹھگ… (2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حسنِ معاشرت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak