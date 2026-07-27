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کامن ویلتھ گیمز ، 3پاکستانی باکسرز اگلے راؤنڈ میں پہنچ گئے

  • کھیلوں کی دنیا
کامن ویلتھ گیمز ، 3پاکستانی باکسرز اگلے راؤنڈ میں پہنچ گئے

اسلام آباد (سپورٹس ڈیسک)گلاسگو کامن ویلتھ گیمز میں 3 پاکستانی باکسرز نے اگلے رانڈ کے لئے کوالیفائی کرلیا ۔

پاکستان باکسنگ فیڈریشن کے صدر کرنل ریٹائرڈ ناصر اعجاز تنگ نے بتایا ہے کہ کوالیفائی کرنے والے پاکستانی باکسرز میں افضل خان پٹھان، قدرت اﷲ اور فاطمہ زہرا شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کامن ویلتھ گیمز میں 5 پاکستانی باکسرز حصہ لے رہے ہیں ۔

 

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