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چوری و ڈکیتی کی وارداتوں میں شہریوں کا لاکھوں کا نقصان

  • جرم و سزا کی دنیا
چوری و ڈکیتی کی وارداتوں میں شہریوں کا لاکھوں کا نقصان

ٹاؤن شپ میں اسفند ، ہڈیارہ میں فضل اور کاہنہ میں واصف کولوٹاگیا مانگامنڈی ، ساندہ اور اسلام پورہ سے موٹرسائیکلیں چوری کرلی گئیں

لاہور(کرائم رپورٹر)چوری و ڈکیتی کی وارداتوں کے دوران شہریوں سے لاکھوں روپے ، زیورات ،موبائل فونز، موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں سمیت دیگر سامان لوٹ لیا گیا ،بتایاگیاہے کہ ٹاؤن شپ میں اسفند سے 3لاکھ روپے اور موبا ئل ، لیاقت آباد میں نیاز سے 2لاکھ 67 ہزار روپے اور موبائل،گجرپورہ میں حماد سے2لاکھ45ہزار روپے اور موبائل، لاری اڈا میں راشد سے 2لاکھ 15ہزار روپے اور موبائل ، ہڈیارہ میں فضل سے 2لاکھ روپے ، موبائل،کاہنہ میں واصف سے 20 ہزار روپے اور موبائل ،نواب ٹاؤن میں عرفان سے 10 ہزار روپے اور موبائل جبکہ چوہنگ میں یاسر سے 8 ہزار روپے اور ایک موبائل فون چھین لیا گیا۔دوسری طرف مانگامنڈی سے عاصم، ساندہ سے نعیم اور اسلام پورہ سے ماجد کی موٹرسائیکلیں چوری ہو گئیں۔

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