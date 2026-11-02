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ورلڈٹیسٹ چیمپئن شپ ،آسٹریلیاٹاپ پوزیشن سے محروم ،نیوزی لینڈ کا پہلا نمبر

  • کھیلوں کی دنیا
ورلڈٹیسٹ چیمپئن شپ ،آسٹریلیاٹاپ پوزیشن سے محروم ،نیوزی لینڈ کا پہلا نمبر

دبئی (سپورٹس ڈیسک)جنوبی افریقہ سے ٹیسٹ سیریز میں 2-1 سے شکست کے بعد آسٹریلیا ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کی ٹیبل اور عالمی ٹیسٹ رینکنگ میں پہلے نمبر سے محروم ہوگئی۔

جنوبی افریقہ کی ٹیم ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کی ٹیبل پر دوسرے نمبر پر آگئی جبکہ نیوزی لینڈ پہلے نمبر پر موجود ہے ۔بھارت پوائنٹس ٹیبل پر چوتھے نمبر پر موجود ہے ۔عالمی رینکنگ میں جنوبی افریقہ پہلے نمبر پر آگیا ، آسٹریلیا دوسرے اور نیوزی لینڈ تیسرے نمبر پر موجود ہے ۔

 

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