صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محمد رضوان اور امام الحق قائداعظم ٹرافی میں بھی ان ایکشن

  • کھیلوں کی دنیا
محمد رضوان اور امام الحق قائداعظم ٹرافی میں بھی ان ایکشن

اوپنر امام الحق ملتان اور وکٹ کیپر محمدرضوان پشاور کی جانب سے کھیلیں گے

لاہور (سپورٹس ڈیسک )کرکٹر محمد رضوان اور امام الحق قائداعظم ٹرافی میں بھی ایکشن میں ہوں گے ۔ذرائع کا کہنا ہے کہ محمد رضوان پشاور کی جانب سے قائد اعظم ٹرافی کے لئے ایکشن میں ہوں گے جبکہ امام الحق ملتان کو دستیاب ہوں گے ۔ذرائع نے بتایا کہ محمد رضوان اور امام الحق ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنے کے لئے ٹیموں کو دستیاب ہیں، دونوں کھلاڑی اس سے قبل پریذیڈنٹ ٹرافی گریڈ ون بھی کھیل چکے ہیں۔یادر ہے کہ دونوں کھلاڑیوں کو انگلینڈ میں ٹیسٹ سیریز کے دوران ہی وطن واپس بلا لیاگیاتھا تاہم پی سی بی نے دونوں کھلاڑیوں کو پریذیڈنٹ ٹرافی کے دوران ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنے کی اجازت دے دی تھی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
مرنے سے پہلے یہ کام کر جائیے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ٹیل‘ شانزے لیزے اور سیکرے کیور
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سنگاپور کے وزیر خارجہ کا دورۂ پاکستان اور ہمارے ایوان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
افسروں کے پوشیدہ فوائد
شاہد کاردار
رشید صافی
پاکستان کا افغانستان کو انتباہ
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
جو نقشِ کہن تم کو نظر آئے مٹا دو
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak