جرمنی میں جراسک دور کی قدیم سمندری مخلوق دریافت
برلن(نیٹ نیوز)جرمنی کے سائنسدانوں نے تقریباً 18 کروڑ 30 لاکھ سال پہلے سمندروں میں تیرنے والی قدیم سمندری مخلوق دریافت کرلی۔
یہ مخلوق ڈائنوسار کے زمانے کی ہے ، جب زمین پر خوفناک جانوروں کا راج تھا تو سمندر میں یہ آبی مخلوق حکومت کرتی تھی۔1978ء میں جرمنی کے ایک علاقے ہولزماڈن میں ایک پتھر کی کان سے یہ دریافت ہوئی تھی، لیکن اس وقت اس پر زیادہ تحقیق نہیں ہوئی تھی، تاہم اب جدید تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ یہ مخلوق ایک نئی اور عجیب قسم کی ہے جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی اور نہ ہی کبھی اس کی شناخت کی گئی تھی۔سائنسدانوں نے اس کا نام پلیسیونیٹس لانگی کولم رکھا ہے ، جس کا مطلب ہے لمبی گردن کی حامل تیراکی کرنے والی مخلوق۔یہ مخلوق لمبی گردن، تیراکی کی صلاحیت اور منفرد جسمانی ساخت کی حامل تھی، اس کا ڈھانچہ تقریباً اصل حالت میں ملا ہے ۔