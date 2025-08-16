قدم رکھنے میں معمولی تبدیلی گھٹنوں کا درد کم کرسکتی
لاہور(نیٹ نیوز) نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ چلتے وقت قدموں کے رکھنے میں معمولی تبدیلی گھٹنوں میں آرتھرائٹس کے سبب ہونے والے شدید درد میں راحت بخش سکتا ہے ۔
دی لانسٹ رہیومیٹولوجی میں شائع ہونے والی رپورٹ میں محققین کا کہنا تھا کہ چلنے کے دوران پیروں کی پوزیشن گھٹنے کے جوڑ پر تناؤ کو کم کر سکتی ہے ۔ قدم رکھنے میں تبدیلی کے ایک برس بعد لوگوں نے گھٹنے کے درد میں کمی اور گھٹنے کی فعلیت میں بہتری سے متعلق بتایا۔تحقیق کی شریک سربراہ ویلنٹینا میزولی کا کہنا تھا کہ مجموعی طور پر تحقیق کے نتائج بتاتے ہیں کہ گھٹنوں پر پڑنے والے تناؤ کو کم کرنے کے لیے مریضوں کو ان کے پیر رکھنے کے لیے بہترین زاویہ ڈھونڈنے میں مدد ابتدائی وقت میں اوسٹوآرتھرائٹس سے نمٹنے کا آسان اور سستہ حل فراہم کر سکتا ہے ۔