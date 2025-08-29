خاتون ڈی جے کی 10 ہزار فٹ بلندی پر بیٹس کی گونج
ممبئی(نیٹ نیوز)بھارت کی ڈی جے ٹرپس نے آسمان کو اپنا سٹیج بنا کر نئی تاریخ رقم کردی، وہ دنیا کی پہلی خاتون ڈی جے بن گئیں جنہوں نے 10 ہزار فٹ کی بلندی پر پیراگلائیڈنگ کرتے ہوئے لائیو میوزک پرفارمنس دی۔
جہاں اکثر ڈی جیز بڑے سٹیج، کلبز اور میوزک فیسٹیولز پر پرفارم کرنے کا خواب دیکھتے ہیں، وہیں ڈی جے ٹرپس نے اپنی بیٹس اور میوزک کو زمین سے آسمان تک پہنچا دیا، ہوا کے جھونکوں اور پہاڑوں کی گونج کے ساتھ انہوں نے آسمان کو ڈانس فلور میں بدل دیا۔یہ صرف ایک سٹنٹ نہیں بلکہ ہمت اور جدت کی علامت تھی، ٹرپس نے کہا کہ موسیقی کی کوئی حد نہیں ہوتی اور یہ انوکھی پرفارمنس اسی عقیدے کی عملی مثال ہے ، خطرناک موسم، ہوا کے اور ذہنی دباؤ کے باوجود میں نے خوف کی بجائے جرات کا انتخاب کیا۔ سوشل میڈیا پر مداحوں نے تعریفوں کے ڈھیر لگادئیے ۔