صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خاتون ڈی جے کی 10 ہزار فٹ بلندی پر بیٹس کی گونج

  • عجائب دنیا
خاتون ڈی جے کی 10 ہزار فٹ بلندی پر بیٹس کی گونج

ممبئی(نیٹ نیوز)بھارت کی ڈی جے ٹرپس نے آسمان کو اپنا سٹیج بنا کر نئی تاریخ رقم کردی، وہ دنیا کی پہلی خاتون ڈی جے بن گئیں جنہوں نے 10 ہزار فٹ کی بلندی پر پیراگلائیڈنگ کرتے ہوئے لائیو میوزک پرفارمنس دی۔

جہاں اکثر ڈی جیز بڑے سٹیج، کلبز اور میوزک فیسٹیولز پر پرفارم کرنے کا خواب دیکھتے ہیں، وہیں ڈی جے ٹرپس نے اپنی بیٹس اور میوزک کو زمین سے آسمان تک پہنچا دیا، ہوا کے جھونکوں اور پہاڑوں کی گونج کے ساتھ انہوں نے آسمان کو ڈانس فلور میں بدل دیا۔یہ صرف ایک سٹنٹ نہیں بلکہ ہمت اور جدت کی علامت تھی، ٹرپس نے کہا کہ موسیقی کی کوئی حد نہیں ہوتی اور یہ انوکھی پرفارمنس اسی عقیدے کی عملی مثال ہے ، خطرناک موسم، ہوا کے اور ذہنی دباؤ کے باوجود میں نے خوف کی بجائے جرات کا انتخاب کیا۔ سوشل میڈیا پر مداحوں نے تعریفوں کے ڈھیر لگادئیے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

امریکی ٹیرف کا نفاذ،بھارت میں بڑے پیمانے پر بیروزگاری کا خدشہ

امریکا :خام تیل کے ذخائر میں کمی ،قیمتوں میں معمولی اضافہ

بھارت:گوگل میپ فالو کرتے ہوئے فیملی دریا میں بہہ گئی، 4افراد ہلاک

یورپی ممالک کا ایران پر اقوام متحدہ کی پابندیاں بحال کرنیکا فیصلہ

غزہ :اسرائیلی بمباری ،مزید57شہید، یمن پر فضائی حملہ

23 ستمبر کو جنرل اسمبلی سے خطاب کرینگے

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
دشمن نہ کرے دوست نے وہ کام کیا ہے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نئے رنگ میں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مقبولیت‘ قبولیت کا آئینی تقاضا
بابر اعوان
آصف عفان
دریا این او سی نہیں مانتا
آصف عفان
جویریہ صدیق
سیلاب‘ امداد اور عوام کی عزتِ نفس
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
حضورﷺ کا خاندان اور انسانی خدمت
امیر حمزہ
Dunya Bethak