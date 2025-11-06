صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نئی تحقیق میں تنہائی سے یادداشت ختم ہونے کا انکشاف

  • عجائب دنیا
نئی تحقیق میں تنہائی سے یادداشت ختم ہونے کا انکشاف

سنگاپور(نیٹ نیوز)طبی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ تنہائی یادداشت کو کمزور بناتی ہے جب کہ سماجی میل جول نہ صرف ذہنی صحت کیلئے ضروری ہے بلکہ یادداشت کو بہتر بناتا ہے۔۔۔

طبی ویب سائٹ کے مطابق نیشنل یونیورسٹی آف سنگاپور کے ماہرین کی جانب سے کی جانے والی نئی تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ دماغ کا اہم حصہ Hippocampus جو یادداشت بنانے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے ، اس کے اندر ایک مخصوص ذیلی حصہ جسے ‘CA2’ کہا جاتا ہے ، سماجی معاملات کے دوران فعال ہو کر دوسرے حصہ ‘CA1’ کو سگنل بھیجتا ہے ، جو کہ یادداشت کو طویل مدّت کے لیے محفوظ بنانے کے عمل میں معاون ثابت ہوتا ہے ۔تحقیق کے دوران جب محققین نے تجرباتی لحاظ سے CA2 کے نیورونز کی سرگرمی کو عارضی طور پر روکا تو سماجی رابطے سے ملنے والا یادداشت میں اضافے کا اثر ختم ہو گیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نوے سالہ لیجنڈ … (2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مسجد کا انتظام کس کی ذمہ داری ہے؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
زہران ممدانی کی کامیابی کے مضمرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
وہ جو تاریک مٹی پہ مارے گئے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(5)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak