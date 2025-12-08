چور کی سی سی ٹی وی میں پکڑے جانے کے لمحے کی ویڈیو وائرل
لندن(نیٹ نیوز)برطانیہ میں ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، جس میں دو نقاب پوش افراد ایک گھر میں داخل ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک اچانک رک جاتا ہے۔۔۔
جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک چھپا ہوا کیمرہ اس کی ہر حرکت دیکھ رہا ہے جبکہ وہ دراز سے زیورات چوری کر رہا تھا۔دونوں نے 9 اکتوبر 2023 سے 8 جنوری 2024 کے درمیان سیوینوکس اور ٹون برج کے گھروں میں تین مرتبہ چوری کی، جس میں گاڑیاں، چابیاں اور زیورات شامل تھے ۔ رکی رکسن کی گرفتاری کے دوران موبائل فون بھی بازیاب ہوا اور اس کا ساتھی کنگ بعد میں گرفتار ہوا، ایک متاثرہ شخص کی سی سی ٹی وی فوٹیج نے کنگ کی شناخت اور موقع پر موجودگی کی تصدیق کی۔جرم قبول کرنے پر میڈسٹون کراؤن کورٹ نے دونوں کو پانچ سال چار ماہ قید کی سزا سنائی۔