صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

50 برسوں میں پہلی بار جاپان پانڈا سے محروم ہو گا

  • عجائب دنیا
50 برسوں میں پہلی بار جاپان پانڈا سے محروم ہو گا

ٹوکیو(نیٹ نیوز)تقریباً 50 برسوں کے بعد پہلی بار جاپان پانڈا سے محروم ہوجائے گا، میڈیا رپوٹس کے مطابق کیونکہ آئندہ ماہ ملک کی آخری جڑواں پانڈا کی جوڑی جاپان چھوڑ کر اپنے آبائی ملک چین روانہ ہو رہی ہے ۔

حکام کا کہنا ہے کہ 2021 میں ٹوکیو میں پیدا ہونے والے یہ جڑواں پانڈا ژیاؤ ژیاؤ اور اس کی بہن لیئی لیئی جنوری کے آخر میں چین روانہ ہوں گے ۔ میڈیا رپوٹس کے مطابق ٹوکیو میٹروپولیٹن حکومت کے مطابق چار سالہ جڑواں پانڈاؤں کی عوامی نمائش کا آخری دن 25 جنوری ہوگا۔ یہ دونوں چین کی ملکیت ہیں اور معاہدے کے تحت فروری تک انہیں واپس کرنا لازم ہے ۔  میڈیا رپوٹس کے مطابق ان کے والدین، شن شن اور ری ری، گزشتہ سال چین واپس جا چکے ہیں۔ یہ جوڑا 2011 میں افزائشِ نسل سے متعلق تحقیق کے لیے جاپان بھیجا گیا تھا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

متعدد وارداتیں :شہری نقدی، زیورات اورگاڑیوں سے محروم

باغبانپورہ:خواتین سے چھڑ چھاڑ کرنے والا اوباش گرفتار

بغیر لائسنس اسلحہ برآمد ہونے پر ملزم کو گرفتار کر لیاگیا،مقدمہ درج

غیر معیاری دودھ لینے سے انکار ، شہری کو گو لی مار دی

ماحولیاتی آلودگی کا سبب بننے والے یونٹ کو سیل کر دیا

کاروباری لین دین میں شہری کی لاکھوں روپے مالیت کی رقم ہڑپ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تین سماجی مغالطے
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک مسکراتا ہوا چہرہ جو اَب ہم میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مسلم ہیرو احمد الاحمد
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نئے صوبوں کی تحریک‘ امید کی کرن …(2)
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صوبہ پہلے یا پاکستان؟
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خصوصیات
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak