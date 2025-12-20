50 برسوں میں پہلی بار جاپان پانڈا سے محروم ہو گا
ٹوکیو(نیٹ نیوز)تقریباً 50 برسوں کے بعد پہلی بار جاپان پانڈا سے محروم ہوجائے گا، میڈیا رپوٹس کے مطابق کیونکہ آئندہ ماہ ملک کی آخری جڑواں پانڈا کی جوڑی جاپان چھوڑ کر اپنے آبائی ملک چین روانہ ہو رہی ہے ۔
حکام کا کہنا ہے کہ 2021 میں ٹوکیو میں پیدا ہونے والے یہ جڑواں پانڈا ژیاؤ ژیاؤ اور اس کی بہن لیئی لیئی جنوری کے آخر میں چین روانہ ہوں گے ۔ میڈیا رپوٹس کے مطابق ٹوکیو میٹروپولیٹن حکومت کے مطابق چار سالہ جڑواں پانڈاؤں کی عوامی نمائش کا آخری دن 25 جنوری ہوگا۔ یہ دونوں چین کی ملکیت ہیں اور معاہدے کے تحت فروری تک انہیں واپس کرنا لازم ہے ۔ میڈیا رپوٹس کے مطابق ان کے والدین، شن شن اور ری ری، گزشتہ سال چین واپس جا چکے ہیں۔ یہ جوڑا 2011 میں افزائشِ نسل سے متعلق تحقیق کے لیے جاپان بھیجا گیا تھا۔