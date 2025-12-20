صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قدرتی ماحول میں تحلیل ہونیوالی پلاسٹک کی نئی قسم ایجاد

  • عجائب دنیا
قدرتی ماحول میں تحلیل ہونیوالی پلاسٹک کی نئی قسم ایجاد

ٹوکیو(نیٹ نیوز)جاپان میں سائنس دانوں نے ایک نئی قسم کی پلاسٹک ایجاد کی ہے جو پودوں سے بنی ہے اور سمندر کے پانی میں بغیر مائیکرو پلاسٹکس کے تحلیل ہوجاتی ہے ۔

پودوں کے سیلولوز سے بنی یہ پلاسٹک مٹی کو آلودہ اور پودوں یا جانوروں کو نقصان پہنچائے بغیر قدرتی ماحول میں تحلیل ہونے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے ۔محققین کی ٹیم کا کہنا ہے کہ یہ صلاحیت اس کو ایک ‘پرفیکٹ پلاسٹک’ بناتی ہے ، بائیو ڈگریڈایبل کہلوانے والی پلاسٹک کی دیگر اقسام سے بہتر بناتی ہے ۔ تحقیق کے سربراہ ٹاکوزو آئیڈا کے مطابق قدرت ہر سال تقریباً 10 کھرب ٹن سیلولوز پیدا کرتی ہے ۔ اس بڑی مقدار میں موجود قدرتی مرکب کو استعمال کرتے ہوئے محققین نے ایک لچکدار لیکن مضبوط پلاسٹک مٹیریل بنایا ہے جو سمندر میں محفوظ طریقے سے تحلیل ہوجاتا ہے ۔ان کا کہنا تھا کہ یہ ٹیکنالوجی دنیا کو پلاسٹک کی آلودگی سے بچانے میں مدد دے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تین سماجی مغالطے
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک مسکراتا ہوا چہرہ جو اَب ہم میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مسلم ہیرو احمد الاحمد
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نئے صوبوں کی تحریک‘ امید کی کرن …(2)
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صوبہ پہلے یا پاکستان؟
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خصوصیات
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak