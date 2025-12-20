صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جاپان:92سالہ خاتون ویڈیو گیم کی چیمپئن بن گئیں

ٹوکیو(نیٹ نیوز)جاپان میں 92 سالہ خاتون مشہور ویڈیو گیم ‘ٹیکن 8’ جیت کر ای سپورٹس ٹورنامنٹ کی فاتح بن گئیں۔

بزرگ شہریوں کے درمیان ویڈیو گیم ٹورنامنٹس منعقد کرانے والی تنظیم ‘دی کیئر ای سپورٹس ایسوسی ایشن’ نے 12ویں بائی ینوئل (سال میں دو بار منعقد ہونے والے ) ٹورنامنٹ کے مکمل ہونے کا اعلان کیا جس میں 92 سالہ ہِساکو سیکائی پہلے نمبر پر رہیں۔ٹورنامنٹ میں آٹھ بزرگ شہریوں (جن کی عمر 73 سے 95 برس کے درمیان تھیں) نے حصہ لیا اور ون آن ون فارمیٹ پر ایک ٹیکن 8 میں ایک دوسرے کا سامنا کیا۔کیئر ای سپورٹس کے یوٹیوب چینل پر لائیو سٹریم ہونے والے فائنل مقابلے میں 92 سالہ ہساکو سیکائی نے 74 سالہ حریف گورو سُگیاما کو شکست دے کر ٹاپ پوزیشن پر قبضہ جمایا۔ہساکو نے فائنل راؤنڈ میں مقابلے کے لیے کلاڈیو جبکہ گورو نے لِیلی کے کردار کا انتخاب کیا تھا۔

