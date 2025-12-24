صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹیکسلا کے اولین شہر کے آثار منظرِ عام پر آ گئے

  • عجائب دنیا
ٹیکسلا کے اولین شہر کے آثار منظرِ عام پر آ گئے

لاہور(نیٹ نیوز)پنجاب آرکیالوجی نے ٹیکسلا کے تاریخی مقام بھِر ماؤنڈ میں آثارِ قدیمہ کی سائنسی کھدائی تیز کر دی ہے ، جہاں چھٹی صدی قبل مسیح سے پہلے کی ایک منظم قدیم تہذیب کے شواہد سامنے آ رہے ہیں۔

حکام کے مطابق یہ منصوبہ ٹیکسلا کے اولین شہر کی سائنسی بنیادوں پر ازسرِنو دریافت کی ایک اہم کوشش ہے ۔ محکمہ آثارِ قدیمہ پنجاب کا کہنا ہے کہ کھدائی کے دوران قدیم شہری منصوبہ بندی، تنگ گلیوں، رہائشی مکانات، پانی کے کنوؤں، اناج ذخیرہ کرنے کے مقامات اور روزمرہ استعمال کی اشیا کے آثار مل رہے ہیں۔ماہرین کے مطابق یہ شہر قدرتی طور پر پھیلتا رہا اور اس کی ساخت بعد کے یونانی طرزِ تعمیر سے مختلف ہے ، جو ابتدائی مقامی شہری زندگی کی عکاسی کرتی ہے ۔ڈائریکٹوریٹ آف پنجاب آرکیالوجی اس مقام کی مکمل دستاویز سازی جدید سائنسی طریقوں سے کر رہا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

پی آئی اے 135ارب میں فروخت:عارف حبیب کنسورشیم نے دوسرے مرحلے میں کامیاب بولی لگاکر75فیصد شیئرز خرید لیے

حکومت پی ٹی آئی کیساتھ مذاکرات پر رضا مند،بلیک میلنگ نہیں ہونی چاہیے،ہر اقدام کیلئے تیار ہیں:شہباز شریف

قانون معطلی:عدالتی فیصلہ اصولوں کے مطابق نہیں،قبضہ مافیا کو فائدہ ہوگا:مریم نواز

چیلنجز سے نمٹنے کیلئے ہم آہنگی ضروری :فیلڈ مارشل

عمران سے ملاقات کیلئے بہنوں کا دھرناآپریشن کے بعد ختم

دھاندلی کے ذریعے آنیوالے حکمران تشویش کا باعث:فضل الرحمن

آج کے کالمز

ایاز امیر
نیا سال پرانی اُمنگیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مجھے انقلاب آیا ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے… (6)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
فیض حمید کی الیکشن میں مداخلت کی کہانی
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
100ارب روپے کا سکینڈل‘ ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علماء کرام کا اتفاق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak