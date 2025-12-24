ہوا سے منہ میں جانیوالا پتہ تھوکنا شہری کو مہنگا پڑ گیا
لندن(نیٹ نیوز)برطانیہ میں ایک شہری کو ہوا سے منہ جانے والے پتہ تھوکنا مہنگا پڑ گیا۔برطانوی کاؤنٹی لنکن شائر سے تعلق رکھنے والے 86 سالہ رائے مارش پر 250 پاؤنڈ کا یہ جرمانہ رواں برس کے ابتداء میں سکیگنس واقعے کے بعد عائد کیا گیا تھا۔
جبکہ وہ اس کا ذمہ دار کچرا اٹھانے والے ادارے کو قرار دے رہے ہیں۔ایسٹ لنزے ڈسٹرکٹ کونسل (ای ایل ڈی سی) نے خبر رساں ادارے کو بتایا کہ انفورسمنٹ ٹیمیں صرف ان افراد تک جاتی ہیں جن کو ماحولیاتی جرائم کا مرتکب پایا جاتا ہے ۔یہ واقعہ خبروں کی زینت اس وقت بنا جب متاثر شہری کی بیٹی جین فٹزپیٹرک نے فیس بک پر پوسٹ کی۔ان کا کہنا تھا کہ ان کے والد جھیل کے کنارے معمول کے مطابق چہل قدمی کر رہے تھے جہاں سانس کے ساتھ ان کے منہ میں پتہ چلا گیا اور گلے میں پھنس گیا۔