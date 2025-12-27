صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سگریٹ نوشی ترک کروانے میں موبائل فون مددگار قرار

سگریٹ نوشی ترک کروانے میں موبائل فون مددگار قرار

لاہور(نیٹ نیوز)نئی تحقیق میں انکشاف کیا گیا ہے کہ سگریٹ نوشی کرنے والے ٹی بی کے مریض اگر یہ مضر عادت چھوڑ دیں تو تیزی سے صحتیاب ہو سکتے ہیں اور میں موبائل فون کا استعمال ان کی بھرپور مدد کر سکتا ہے۔

ٹرائل کے حصے کے طور پر مریضوں کو حوصلہ افزا پیغامات بھیجے گئے اور یہ دیکھا گیا کہ کیا ایسا کرنا ان سے جلد سگریٹ نوشی ترک کروا سکتا ہے یا نہیں۔جاما میں شائع نتائج میں بتایا گیا کہ وہ افراد جن کو چھپی ہوئی معلومات موصول ہوئی تھی ان کے مقابلے میں تین گُنا زیادہ میسج موصول ہونے والے افراد نے سگریٹ نوشی چھ ماہ کے لیے ترک کر دی تھی۔تحقیق کے سربراہ پروفیسر کامران صدیقی کا کہنا تھا کہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ وہ لوگ جو سگریٹ نوشی ترک کر دیتے ہیں وہ ٹی بی سے تیزی کے ساتھ صحتیاب ہو سکتے ہیں۔ 

 

