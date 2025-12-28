چین میں غیرصوبائی شادی، بغیر نکاح رہائش وحمل پر جرمانے
بیجنگ(نیٹ نیوز)چین کے ایک گاؤں نے غیر صوبائی شادی، بغیر نکاح ساتھ رہنے اور غیر شادی شدہ حمل پر جرمانے عائد کر دیے ۔
ساؤتھ چائنہ مارننگ پوسٹ کے مطابق چین کے شہرلنکانگ کے ایک گاؤں میں جرمانے عائد کیے جانے پر شدید عوامی ردِعمل سامنے آیا ،گاؤں کی انتظامیہ نے ایک نوٹس جاری کیا جس میں غیر صوبائی شادی، بغیر نکاح ساتھ رہنے اور غیر شادی شدہ حمل پر بھاری جرمانوں کا اعلان کیا گیا۔نوٹس کے مطابق اگر کوئی شخص صوبے سے باہر شادی کرتا ہے تو اس پر 1500 یوان (60 ہزار روپے )جرمانہ عائد ہوگا، جبکہ بغیر شادی کے حاملہ ہونے پر 3000 یوان (ایک لاکھ 20ہزار روپے ) جرمانہ مقرر کیا گیا ہے ۔اسی طرح بغیر نکاح ساتھ رہنے والے جوڑوں کو ہر سال 500 یوان ادا کرنا ہوں گے ۔ مزید یہ کہ اگر شادی کے بعد 10 ماہ سے پہلے بچہ پیدا ہو جائے تو بھی 3000 یوان جرمانہ ہوگا۔فیصلے پر سوشل میڈیا پر شدید تنقید ہوئی اور اسے غیر منصفانہ و غیر قانونی قرار دیا جا رہا ہے ۔