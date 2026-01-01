صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دنیا کا پہلا دانتوں کو ازخود صاف کرنے والا روبوٹ تیار

  • عجائب دنیا
دنیا کا پہلا دانتوں کو ازخود صاف کرنے والا روبوٹ تیار

ٹوکیو(نیٹ نیوز)جاپان میں دنیا کا پہلا دانتوں کو ازخود صاف کرنے والا روبوٹ تیارکرلیا گیا۔۔۔۔

جاپانی سائنسدانوں نے جی ای این نامی دنیا کا پہلا اورل کیئر روبوٹ متعارف کرایا ہے جو دانتوں کو ہر زاویہ سے صاف کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ۔دانتوں کی صفائی کے لیے اس ہائی ٹیک ٹوتھ برش کو صرف منہ میں لے کر دانتوں سے دبا کر رکھنے کی ضرورت ہے اس کے بعد یہ اپنا کام خود کرتا ہے اور محض ایک منٹ میں دانت کی صفائی کا کام مکمل کر لیتا ہے ۔اس حیرت انگیزروبوٹک ٹوتھ برش کو ویسیڈا یونیورسٹی کے روبوٹکس لیبارٹری کی تیار کردہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے بنایا گیا ہے ۔اس ٹوتھ برش کی سب سے خاص یہ ہے کہ یہ دانتوں کودونوں طرف سے ایک ساتھ صاف کرتا ہے ، اس میں متعدد چھوٹے برش ہیڈز نصب ہیں جو اوپر، نیچے ، بائیں اور دائیں حرکت کرتے ہیں، اور غیر متوازن برشنگ کو کم کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ملتان سلطانز کیلئے عبدالرزاق سمیت بڑے ناموں پر غور

پریذیڈنٹ ٹرافی،پی ٹی وی نے سٹیٹ بینک کو ہرادیا

دیکھ کر خوشی ہوتی ہے سپنرز میچز جتوا رہے ہیں:محمد نواز

پی ایس بی اور کھیلوں کی فیڈریشنز کے تعلقات تضاد کا شکار

سپر لیگ ،نئی ٹیموں کیلئے ایک خریدار آسٹریلیا سے سامنے آگیا

جیسن ہولڈر نے راشد خان کا ریکارڈ توڑ دیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نئی صدی کی نئی چوتھائی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
میرے خیال کا بے قابو گھوڑا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
لکھنا تو ہو گا
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پرانا سال اور نیا سال
عمران یعقوب خان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(3)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak