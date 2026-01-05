پیشگوئی سچ ثابت کرنے کیلئے فون چرانے والا نجومی گرفتار
بنکاک(نیٹ نیوز)تھائی لینڈ میں لڑکی کو نیو ایئر کے دن کچھ برا ہونے کی پیشگوئی کر کے اس کا موبائل چرانے والے نجومی کو گرفتار کر لیا گیا۔
38 سالہ اُڈو مسیپ میونگکیو نے خاتون کی جانب سے الزام عائد کرنے پر چوری سے انکار کیا اور اس بات پر اصرار کیا کہ موبائل کا کھونا ان کی پیشگوئی کی سچائی کو ثابت کرتا ہے ۔متاثرہ لڑکی 19 سالہ پِم نے گندے کپڑوں میں ملبوس شخص پر رحم کھا کر نیو ایئر کے دن اس کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کے مطابق اُڈومسیپ نے کچھ برا ہونے سے بچانے کے لیے اس نے پیسوں کا تقاضہ کیا۔ لڑکی نے پیسے دینے انکار کیا لہٰذا نجومی نے فون چرانے کا فیصلہ کیا۔پولیس نے نجومی کے بستے سے بالآخر فون برآمد کر لیا، جس کو فیس ماسک کے ڈبے میں چھپایا گیا تھا۔