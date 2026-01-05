صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیشگوئی سچ ثابت کرنے کیلئے فون چرانے والا نجومی گرفتار

  • عجائب دنیا
بنکاک(نیٹ نیوز)تھائی لینڈ میں لڑکی کو نیو ایئر کے دن کچھ برا ہونے کی پیشگوئی کر کے اس کا موبائل چرانے والے نجومی کو گرفتار کر لیا گیا۔

38 سالہ اُڈو مسیپ میونگکیو نے خاتون کی جانب سے الزام عائد کرنے پر چوری سے انکار کیا اور اس بات پر اصرار کیا کہ موبائل کا کھونا ان کی پیشگوئی کی سچائی کو ثابت کرتا ہے ۔متاثرہ لڑکی 19 سالہ پِم نے گندے کپڑوں میں ملبوس شخص پر رحم کھا کر نیو ایئر کے دن اس کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کے مطابق اُڈومسیپ نے کچھ برا ہونے سے بچانے کے لیے اس نے پیسوں کا تقاضہ کیا۔ لڑکی نے پیسے دینے انکار کیا لہٰذا نجومی نے فون چرانے کا فیصلہ کیا۔پولیس نے نجومی کے بستے سے بالآخر فون برآمد کر لیا، جس کو فیس ماسک کے ڈبے میں چھپایا گیا تھا۔

 

